Spered ar yezh : Ronan Henaff, Lokorn gwechall 1/2

Ronan Henaff et née et à toujours vécu a Locronan, à bientôt 92 ans il raconte le Locronan de son enfance et les grands changements. Lemm eo spered Ronan an Henañv paotr Lokorn. E traoñ Menez Lokorn emañ e c'hoazh o chom en ti lec'h m'eo bet ganet tost da zaouzek ha pevar ugent vloaz zo.