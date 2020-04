Spered ar yezh : Ronan Henaff, Lokorn gwechall et la troménie. 2/2

Ronan Henaff et née et à toujours vécu a Locronan, à bientôt 92 ans il raconte le Locronan de son enfance et les grands changements. Abaoue m'eo an diaoul paotr bihan ha Jezuz en vragoù berr eo kustum an dud dont bep ploaz da Lokorn d'ober tro ar Minihi, pe an droveni.