Spered ar Yezh: Saig Jestin dans son manoir de Kermorus

vue d'une des ailes du manoir. © Radio France - Clément Soubigou

E kastell emaomp hirio, bord an hent a ya eus Plouvorn da Gastell, lec'h m'emañ e kreiz ar parkeier abaoue ur bemp kant vloaz bennag Maner Kermorus. Ur mell pezh hini, en e zav atav daoust dezhañ beza bet chenchet e stumm a hed ar c’hantvedou. Saig Jestin perc’henn ar maner n’eus digoret an noriou ha kontet din istor Kermorus hag ar familh Penfentenyo.

Découvrez en breton les secrets du manoir de Kermorus à Saint Pol de Léon, propriété autrefois de la famille de Penfentenyo. Saig Jestin rénove depuis une dizaine d'année ce manoir afin de lui redonner une chance de vivre 500 années de plus.

Dirag toull an nor emaomp gant Saig Jestin, hag a zo vont breman da zigoriñ an nor, ha kinnig deomp petra zo da welet e maner Kermorus.

Dre un diri tro ez eomp huelloc’h e estaj kentan maner Kermorus, atav gant Saig Jestin, e Kastell Paol, en ur sal vihan breman, lec’h veze dalc’het ar paperiou pouezus gwechall.

Deomp ba lae toud Maner Kermorus e Kastell. Bez emaomp atav gant Saig Jestin, bet prenet ganta Maner kermorus un 10 vloaz zo bennag, evit klask dressñ pe kempenn anezhañ, ha surtoud delrc’her ar maner en e zav… Labour zob et graet met labour a chom c'hoazh.

Vue arrière du manoir © Radio France - Clément soubigou

Détails des fenêtres © Radio France - Clément Soubigou

Détails des fenêtres © Radio France - Clément Soubigou

Vue arrière de la tour © Radio France - Clément Soubigou

mur est du manoir © Radio France - Clément Soubigou

Escalier de la tour du manoir © Radio France - Clément Soubigou

arrière cuisine © Radio France - Clément Soubigou