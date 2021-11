Spered ar yezh : skoulmoù martoloded, Gégé Paotr Enez sun.

Paotr Enez sun eo Gégé, ha war an Enez eo neus ruilhet e yaouankiz. Ur yaouankiz evurus troet atav war ar mor d'un amzer ma oa c'hoazh ar bras eus an dud o vevañ diwar ar beskerezh pe ar c'hoñvers . O sellet eus an dud ha surtoud e dad "ar gwellañ mestr" neus desket buan penaoz ober skoulmoù, ha dre e labour a vartolod evit an arme vor e neus kendalc'het da skoulmañ kerdenn. Bremañ emañ o vevañ diwar e leve e Douarnenez hag alies vez gwelet er porzh mirdi o teskin d'an dud ober skoulmoù eizh, skoulmou pao ki, skoulmoù kador ... ha kement zo toud.

Bredoneg an Enez Copier

illustration livre de noeuds marins © Radio France - Clément soubigou

Gégé, Sénan d'origine à passé son enfance sur son île, et c'est avec son père, pêcheur, qu'il a commencé à apprendre à faire les différents nœuds marins nécessaires pour les bateaux, filets et casiers. Après une carrière professionnelle dans la marine nationale, il anime régulièrement des animations autour de l'art des nœuds marins pour le Port Musée de Douarnenez. Il nous parle de sa vie et de ces technique dans son "bredoneg an enez" (langue bretonne de l'île de Sein)

Animation proposée aux enfants au port musée © Radio France - Clément Soubigou

Vue du pont du baliseur ," le roi Gradlon" © Radio France - Clément Soubigou

Ancien navire exposé dans le musée © Radio France - Clément Soubigou

Intérieur de la coque de la gabare sablière "dieu protège" © Radio France - Clément Soubigou

Poulie de cordage © Radio France - Clément Soubigou