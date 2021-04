Spered ar yezh : Yann Guillamot, Marvailher ha konter.

Yann Guillamot fait vivre les contes en breton de son enfance. En véritable passeur de mémoire, il invite petits et grands dans ses "marvailhoù" d'hier et d'aujourd'hui. krediñ 'rit pe na rit ket, met pezh a gont Yann Gwilhamot a zo gwir penn da benn.

E ti Yann Guillamot ba Pouldreuzig emaomp hirio. War an daol e leorioù kontadennoù ha kaoz dezhi etrezomp diwar benn a bep seurt. Met araog komz diwar benn e leor nevez "ar vuhez diamzeriet ha marvailhoù all" emaomp o vont d'ober muioc'h anaoudegezh gantañ, ha klask kompren penaos eo deuet ar soñj dezhañ mont b'ar beilhadegoù da gontañ marvailhoù dirag an dud.

Yann Guillamot, conteur originaire de la Cornouaille bretonne, nous invite chez lui à Pouldreuzic. Sur la table de la cuisine face à la mer, à coté de notre micro et d'une tasse de café, plusieurs de ses livres de contes ou d'histoires bretonnes. Avant de présenter son nouvel ouvrage "ar vuhez diamzeriet ha marvailhoù all" il nous parle de sa vie et de son enfance à Plomelin dans le sud Finistère.

Ar vuhez diamzeriet ha marvailhoù all © Radio France - clément soubigou

Maget eo bet a viskoaz spered Yann Guillamot gant ar c'hontadennou, giz lavar deomp : kontañ un istor a zo klask "lakaat skeudennoù da zont war vel, evel an dud a iliz gwechall". Gant an dastumad marvailhoù nevez se, e klask ar c'honter treuskas deomp ni un test eus sevenadur dre gomz an dud gwechall, o lakaat er memes dastumad istorioù gwechall hag istoriou a-vremañ.



Dans son breton natif riche et coloré, Yann Guillamot nous invite à faire une pause et à prendre le temps de rêver. Des histoires de L'ankou , la mort personnifiée en Bretagne, aux exploits de l'archange Gabriel terrassant le démon, ces 15 contes et légendes vous feront découvrir la richesse de la tradition orale de Basse Bretagne. Alors lâchez vos écrans le temps d'une histoire.

Taolenn al levr © Radio France - Clément Soubigou

Straed ar sec'hedien, adembannet nevez zo gant an ti-embann "AL LIAMM"