St Sever, corrida de la St Jean, duel de héros ce dimanche

Journée pleine. Le matin 11h capea avec l’école Adour Aficion et les pupilles de Richard Milian. 18h, ce dimanche, avant les feux du crépuscule, au sortir des vêpres abbatiales, messe St Séverine en liturgie majeure, corrida mano a mano de luxe, Sébastien Castella, Emilio De Justo, face à des toros de La Ventana Del Puerto et Puerto de San Lorenzo. Assurément, il y a évènement. Le triomphateur de Séville et de Madrid, l’Estremeño Emilio De Justo, et le sextuple triomphateur de Madrid, Sébastien Castella. Pour arbitrer la confrontation dorée sur tranche, les Puerto de San Lorenzo, Atanasio Fernandez pour l’origine, et du Ventana del Puerto, autre fer de la famille Fraile de Salamanque, du Domecq souche Jandilla, El Torreon, et aussi par Aldeanueva via Loreto Charro et Monte La Ermita. Fameux à priori. C’est la troisième fois en sept ans que Sébastien Castella vient toréer au Cap de Gascogne. Il en avait fait la promesse à l’automne dernier quand il avait participé à St Sever à l’hommage rendu à la tauromachie française. Castella, après trois saisons pour vivre la vie loin des toros, s’adonner à la peinture et visiter le monde est revenu au plus haut, triomphant pour la sixième fois de sa carrière dans la cathédrale taurine de Madrid il y a quelques semaines. Castella qui a également toujours soutenu les arènes les plus modestes pour, dit-il, prendre sa part pleine à la défense de la corrida. Emilio De Justo, lui aussi, a un lien bien particulier avec la Gascogne. C’est une corrida de Victorin Martin, fin 2016, organisée à Mont-de-Marsan par l'entrepreneur St Séverin Henri Tilhet, qui a relancé sa carrière bien chancelante alors. Depuis, Emilio De Justo n’a cessé de hisser sa tauromachie au pinacle, des deux côtés et des Pyrénées et de l’Atlantique. Cette saison davantage encore. Après avoir failli laisser la vie en piste dans Las Ventas l'an dernier, gravement bousculé par un toro de Pallarès, le premier exemplaire de son encerrona madrilène, Emilio De Justo triomphe partout où il torée. Il vient de s’imposer notamment et de manière absolue dans les deux arènes références mondiales que sont Séville et Madrid.

Mano a mano Castella, De Justo , à St Sever en direct ce dimanche 25 juin sur France Bleu Gascogne à partir de17h30