St Sever, la belle conclusion de la 35è semaine taurine et culturelle

Saint-Sever, France

Un bel anniversaire

Les foudres du ciel ont épargné heureusement la conclusion de cette 35è semaine taurine et culturelle qui marquait donc aussi le 40è anniversaires de la peña Jeune Aficion, scrupuleuse organisatrice de ces journées fameuses qui mêlent cinéma, gastronomie, culture, peinture, conférences et tauromachie. Ce lundi matin, entre deux gouttes, fiesta campera des bons novillos de Sanchez Fabres qui a permis de voir la qualité du bétail et d’un torero qui mérite d’être revisité, le matador d’Albacete Andrès Palacios, lequel mérite une chance de se faire voir au grand soleil d'été . Le soir, hélas devant un concile réduit par le froid, autre belle prestation des novillos de Sanchez Arjona. Et la découverte d’un novillero bouillant et fougueux, Francisco Montero, qui coupe deux oreilles. Avec aussi la confirmation de la profondeur et de la qualité torera d’Alejandro Mora qui malheureusement tue bien mal. Il faut saluer le grand mérite des organisateurs, lesquels depuis plus de trois décennies proposent au Cap- de- Gascogne un rendez-vous automnal de grande qualité et unique dans le sud-ouest