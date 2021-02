Sta cinque G !... di Ghjacumu Fusina

Un si parla più chè di sta Cinque G ! A metteranu, quì è culà, chì da per tuttu hà da ghjunghje à cambià a vita di tuttognunu, è chì hà da esse una miracula cum’ellu ùn si ne hè ancu vistu sin’à oghje !!!

Capiscu chì a nostra vita prisente ùn sia più cum’è quella d’eri, chì e mode è u bisogni ùn fussinu più u listessi, chì a cumunicazione necessitessi arnesi novi di celerità, chì tutti vulessinu benefizià d’issa mudernità di dumane nè mancu vogliu toglie à nisunu a so speranza di vita alegra…

Capiscu dinù chì u Statu, cum’ellu a sà fà in quesse e circustanze, fessi a dimustrazione di u benefiziu chì tuttognunu puderà truvà dopu à quessa l’operazione. Capiscu sopr’à tuttu ch’ellu ci hà da caccià ellu parechje miliarde vendendu isse nove pussibilità di cumunicazione à operatori ingordi è cucurrenti.

Sin’à custì capiscu dinù eo, ma facciu quantunque u custattu chì in certi paesi, isulani è dinù isulati, duv’o mi tirgu qualchì volta, ùn ci hè mezu di fà funziunà in modu nurmale u telefuninu ch’ùn ci passanu micca bè l’onde : forse chì a rete hè tufinata in certi lochi…

Allora mi pongu a quistione di un avvene / duv’elli si truveranu certi in pussibilità di cumunicazione cù u mondu sanu / è certi altri malavviati ch’ùn puderanu mancu mandà un dispacciu à u so duttore in casu di malatia…