Ste rete suciali... di Ghjacumu Fusina

Grazia à un inseme di « currispundenti » d’occasione, spapersi quì è culà, si amparanu cusì nutizielle di paese è di cità tantu più capiscitoghje ch’elle venenu da ghjente ch’omu cunnosce è da lochi ch’omu prateca, per dilla à l’accorta.

Ma si sà dinù chì a multiplichera, à spiccera, di certe infurmazioni, s’ella pò esse ghjuvatoghja in casu di bisognu, pò dinù purtà periculi sprupusitati s’elle ùn sò verificate bè l’origini o e cundizioni. Hè cusì ch’elli ponu esse prisentati in modu falzu, fatti, cose o persone, è tandu e cunsequenze gattive nate da a sparghjera senza limiti ùn e pò fà piantà mancu u diavule.

I servizi apposta, mettimu quelli di pulizza o di ghjustizia, sanu quant’ella hè cumplicata a lotta per ottene un Internet pulitu è sicuru. Si vede d’altronde ogni ghjornu cum’elli si ne ponu ghjuvà certi d’isse pussibilità di e rete suciali, sia pè i so affari privati, sia negozi per vende megliu, sia cagioni pulitiche per l’elezzioni, o ancu associ per sparghje prupaganda, o sempre idee senza verifica nisuna… è pudete allongà u listinu da per voi chì a materia ùn manca…

Allora prudenza, prudenza, è micca tanta niscentria per ciò chì corre à briglia sciolta !

Ghjacumu Fusina