Strategie di Ghjacumu Fusina

Sò in l’obligu di scrive torna nant’à listessu sugettu chì l’affari cambianu pocu da una settimana à l’altra. Vi dicia cù l’ottimisimu d’una certa speranza ch’elli anderianu forse megliu l’affari nustrali, ma vecu ch’ella ùn si passa ancu cusì in incanti a lotta medicale in casa nostra.