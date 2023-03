Sur le toit de la cathédrale de Clermont-Ferrand : 6 ans de travaux à venir

Le moment est venu d'une grande rénovation pour la cathédrale de Clermont-Ferrand. Un chantier de six ans qui va démarrer d'ici l'automne, essentiellement pour refaire la toiture en plomb, vieille de 120 ans, et les terrasses en pierre car l'eau s'infiltre dans la cathédrale et abime les plafonds.

La toiture n'étant plus étanche, des infiltrations d'eau ont fragilisé les enduits des voûtes. © Radio France - Juliette Micheneau

Un chantier en trois phases

Une phase de sécurisation pour faciliter l'accès pompiers et installer des colonnes sèches pour limiter le risque incendie. L'appel d'offre est en cours pour démarrer au plus tard à l'automne. Restauration de la toiture de la nef. L'ambition est de pouvoir réemployer le plomb existant. Rénovation des terrasses intermédiaires en pierre.

Fin des travaux estimée en 2029. La cathédrale doit rester ouverte au public et au culte.

L'objectif est de pouvoir fondre et réemployer le plomb de cette toiture vieille de 120 ans. © Radio France - Juliette Micheneau

Coût total du chantier : 21,5 millions d'euros. Cela représente plus d'un quart du plan de relance cathédrales débloqué par l'Etat pour tout le pays. Pourquoi une telle enveloppe pour Clermont ? Parce que le chantier est colossal et que c'est un monument d'exception explique Rémi Fromont, architecte en chef des monuments historiques, en charge à la fois du chantier de rénovation de la cathédrale de Clermont, mais qui participe aussi à la reconstruction de Notre-Dame de Paris.

Rémi Fromont, architecte en chef des monuments historiques pilote ce chantier de la cathédrale de Clermont. © Radio France - Juliette Micheneau

La cathédrale clermontoise "a de très très belles peintures murales, de très beaux vitraux... Sur ses terrasses il y a des épures médiévales. Ce sont des dessins à l'échelle 1, gravées dans la pierre, dont on pense qu'ils ont servi pour la conception de la cathédrale. A cette échelle là, je ne connais pas d'autres exemples en France ou en Europe."

L'architecte en chef rappelle aussi que la cathédrale de Clermont a été l'un des premiers monuments classés en France.

Le chantier passera par les combles où des supports en bois ont déjà été installés pour soutenir la toiture et sa structure fragilisées. © Radio France - Juliette Micheneau

Après ce grand chantier, l'objectif est d'avoir une toiture prête à résister à un nouveau siècle.