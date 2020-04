Sur les traces de Frédéric Dard, à Saint Chef

Frédéric Dard, c’est pour beaucoup d’entre nous les aventures du commissaire San Antonio et c’est un auteur qui a marqué le petit village de Saint Chef en Dauphiné.

Durant ce confinement, vous en profitez peut-être pour lire un peu... Et pourquoi ne pas lire un auteur isérois? Un auteur qui a marqué plusieurs générations d'amateurs de polars. Il s'agit de Frédéric Dard. Mais qui était-il vraiment? Nous vous proposons de partir avec nous sur les traces de ce bon vivant, amoureux de Saint Chef en Dauphiné et très attaché à la notion d'amitié.

C’est le 29 juin 1921, à Jallieu, que naît Frédéric Charles Antoine Dard. Son père y tient une petite entreprise de chauffage central qui fait faillite au lendemain du crash boursier de 1929. La famille Dard part s’installer à Saint Chef et c’est là que le petit Frédéric fera son apprentissage de la vie. Il se lie d’une amitié sans faille avec Pierre Grataloup, qui deviendra plus tard le maire de St Chef (et à qui il rendra des très nombreuses visites chaque année).

C’est à Lyon que Frédéric Dard fait ses premiers pas dans l’écriture : d’abord au journal « Le Mois à Lyon » puis avec son premier livre en 1940 La Peuchère (une "nouvelle paysanne), et son premier vrai roman, Monsieur Joos, récompensé par le premier Prix Lugdunum décerné sur manuscrit lui apportant enfin en mars 1941 la notoriété.

La naissance de San Antonio

Frédéric Dard écrit des livres pour enfants et des romans populaires pour nourrir sa petite famille puis, en 1949, il publie « réglez-lui son compte », le premier livre de San Antonio : un échec total.

Two covers Frédéric Dard alias San Antonio © Getty

C’est Armand De Caro, le fondateur des éditions « Le Fleuve Noir » qui l’encourage à poursuivre l’écriture des aventures du commissaire San Antonio, aidé de son adjoint Bérurier… Il y en aura au total 175 (et à la mort de Frédéric Dard, c’est son fils qui poursuit l’écriture).

Parallèlement aux "San-Antonio" (l'un des plus gros succès de l'édition française d'après-guerre), Frédéric Dard produit sous son nom ou sous de nombreux pseudonymes des romans noirs, des ouvrages de suspense psychologique, des « grands romans » des nouvelles, ainsi qu'une multitude d'articles. Débordant d'activité, il est également auteur dramatique, scénariste et dialoguiste de films.

Amoureux de Saint Chef

Bien qu’habitant en Suisse depuis le milieu des années 70, c’est dans le petit cimetière de Saint Chef qu’il a tenu à être enterré… Saint Chef, un village où il aimait se ressourcer en compagnie de ceux qu’il aimait.

Frédéric Dard with books at home © Getty

Pourquoi cet attachement à Saint Chef ? Quelles relations entre Frédéric Dard et San Antonio ? Pour qui et pourquoi écrivait Frédéric Dard ? Voici quelques unes des questions auxquelles nous tentons de répondre dans « Les Routes de l’Isère »… sur les traces de Frédéric Dard.

