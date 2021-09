Sur les traces des Mérovingiens dans la Vallée de l'Ouche...

La Communauté de Communes Ouche et Montagne organise avec l'INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques et Préventives) une archéo-balade ! En compagnie d'un archéologue, laissez-vous guider jusqu'aux vestiges médiévaux et venez découvrir les résultats des dernières recherches archéologiques. La balade est d'une heure, nécessite une bonne condition physique et des chaussures adaptées. C'est parti pour la rando !

Présentation de la Montagne St Laurent et du site archéologique de Mesmont Copier

Antoine Guicheteau, Responsable de recherche archéologique à l'Inrap nous guide © Radio France - Caroline PAUL

Mais que fait un archéologue au quotidien ? Copier

Les étudiantes Laura et Laurine, en plein travail de mesures sur le terrain © Radio France - Caroline PAUL

L'archéo-balade de samedi, c'est par ici ! Copier

Jérémie Bardet nous accueille sur la ComCom Ouche et Montagne, profitez du panorama ! © Radio France - Caroline PAUL

On élargit l'horizon... Dans la Vallée de l'Ouche et en Côte d'Or, les fouilles se poursuivent ! Copier

Le mur arrondi de la Basilique mérovingienne sur le site de Mesmont © Radio France - Caroline PAUL

Rendez-vous le samedi 18 septembre à 14h30 et 16h30 - Rendez-vous sur le parking à proximité du cimetière sur la Montagne de Saint-Laurent. Visite limitée à 20 personnes - Balade d'1h nécessitant une bonne condition physique et des chaussures adaptées. Rendez-vous sur le parking à proximité du cimetière sur la Montagne de Saint-Laurent - Réservation auprès de l'Office de Tourisme à Pont de Pagny au 03 80 33 33 59 - office. tourisme@ouche-montagne.fr