Sustegnu... di Ghjacumu Fusina

« In tantu chè universitarii, simu chjamati à furmà studienti futuri chì insegneranu isse lingue -bascu, brettonu, catalanu, corsu, creolu, occitanu, lingue d’oïl- è salutemu l’acquisti di l’insegnamentu immersivu raffermatu in l’Educazione naziunale è dinù a cuntribuzione di e cumune à e scole assuciative. Chì isse misure favuriscenu un sviluppu allargatu di l’insegnamentu di e lingue regiunali. Listessa pè quelle chì cuncernanu u spaziu publicu (signaletica, impiecu officiale di i segni specifichi di a so scrittura) è danu una visibilità di e nostre lingue à longu andà in l’ambiente è in a vita cutidiana. Hè disgrazievule chì u votu d’accunsentu di l’ottu d’aprile fussi suspesu oramai à issu ricorsu di u 22 d’aprile davanti à u Cunsigliu Custituziunale. Cuntemu dunque nant’à i Savii chì saperanu piglià a decisione d’un righjettu chjaru è nettu di issu ricorsu spiacevule assai. »

L’anzianu membru d’issu CNU durante tanti anni ùn pudia chè mette in valore issa muzione, cù e virgulette è ancu senza, quessa hè capita !