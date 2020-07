Système C: Jardins en scène à l'Opéra de Vichy

Le musée conserve et met en valeur l'ensemble des archives artistiques de l'Opéra de Vichy. Les explications de Fabien Noble, directeur du musée de l'Opéra de Vichy.

Les plus grands artistes se sont produits à l'Opéra de Vichy dans la première partie du XXème siècle. Un orchestre de 100 musiciens était engagé sur la saison d'été. L'opéra a donné un nombre de spectacles incroyables: opéra, ballet, théâtre...

Affiches, photographies, costumes, projets et châssis de décor, programmes et journaux racontent l’histoire d’une vie artistique exceptionnelle.

Exposition 2020: Jardin en scène à l'opéra de Vichy

La ville de Vichy s'est développée dans un écrin de verdure et le bienfait des eaux thermales. Vichy dispose de parcs verdoyants. Et ces jardins se déclinent aussi à l'opéra. Vichy possédait son propre atelier de décors qui a produit dans la première moitié du XXème siècle de nombreux décors de jardin, comme les jardins de Roméo et Juliette, les jardins des noces de Figaro, les jardins de Marguerite dans Faust...

Sont exposés au musée des esquisses, des dessins, des cartes postales, des costumes, des affiches, des éléments de décors...

Et le jardin est aussi à l'opéra de Vichy même. Aujourd'hui, c'est, peut-être, le seul opéra en Europe à présenter une décoration de style Art Nouveau. L'ensemble des peintures décoratives de la salle, les ornementations en relief et les ferronneries présentent une magnifique collection de fleurs, de jasmins, de marguerites, de roses, de lauriers, de palmes, de volubilis...

L'exposition est ouverte jusqu'au 29 novembre 2020.

Affiche de l'exposition "Jardins en scène à l'Opéra de Vichy" - Site du Musée de l'opéra de Vichy

Le Musée de l’Opéra de Vichy est ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h

