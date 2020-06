Système C: La maison de la Salers dans le Cantal

La maison de la Salers

Situé à Saint-Bonnet-de-Salers dans le Cantal, ce musée dédié à la race Salers et ses éleveurs vous accueille de nouveau depuis le 21 mai dernier.

La maison est une ancienne grange du 17ème siècle. Vous pourrez découvrir toutes les caractéristiques de la race Salers, la montée aux estives, mais aussi une immersion pendant les 4 saisons dans la vie des éleveurs grâce à différents films et vidéos. Et bien sûr en fin de visite, dégustation de produits locaux: fromage et charcuterie de Salers, biscuits et boissons locales

La Salers

La vache Salers est facilement reconnaissable grâce à sa robe bouclée couleur acajou et ses belle cornes en forme de lyre.

Facilement reconnaissable grâce à sa robe acajou et ses belles cornes; la Salers! © Radio France - Valérie Pocheveux

Réécoutez l'interview de Patricia Peyral, invitée de Système C avec Matthieu Moebs.

Patricia Peyral invitée de Système C Copier

La maison de la Salers vous accueille 7 jours sur 7 de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Juillet-août : de 9 h à 19 h sans interruption.

Pour préparer votre visite, consulter le site de la maison de la Salers

Durée de visite : environ 1h dégustation comprise