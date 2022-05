Tarif réduit pour le musée alsacien de la Ville de Strasbourg en ce mois de juin

Suivez Pierre Nuss au musée alsacien de la Ville de Strasbourg Copier

Qu’est-ce que l’Alsace ? Et surtout, l’Alsace à quelle période ? Un bon condensé, que le coup de cœur du jour, c’est s’Elsassische Müsee von Strossbori, le musée alsacien de la ville de Strasbourg. A côté de la place du Corbeau, en face de l’ancienne Douane. Le parcours de ce musée vous emmène à travers plusieurs anciennes bâtisses reliées par des escaliers et des coursives en bois. Verliere eich net, c'est un sympathique labyrinthe dans la ville. Vous y verrez des milliers d’objets témoins de la vie rurale en Alsace au XVIIIe et au XIXe siècles : les Tràchte, costumes, meubles, d’Hafele, les céramiques, jouets, imagerie sacrée et profane…

Cela fait 110 ans cette année que le musée est ouvert au public, et rien que ça, on peut le saluer. Des reconstitutions d’intérieurs caractéristiques de différents "pays" d’Alsace (on se rend bien compte que la vie en Outre-Forêt protestant, dans le Sundgau catholique ou dans le vignoble n’étaient pas les mêmes, sans même parler des zones où il y avait de grandes communautés juives ou manouches). Et vous y verrez aussi des ateliers d’artisans, tout comme des fûts immenses et décorés pour les métiers du vin. Tradition, artisanat, croyance, il y a toute l’Alsace dans ce musée.

Vous circulerez parmi toutes les pièces qui constituent le Musée Alsacien comme si vous vous promeniez dans une maison dont les habitants venaient tout juste de s’absenter. Mais des habitants d’un peu partout, c’est ce qui fait son charme. Les planchers qui craquent, les meubles garnissant toutes les pièces et tous ces objets, dont aucun n’est anodin, évoquent une vie à la fois familière et si différente de celle d’aujourd’hui. La dernière exposition s'est achevée, le musée va faire tourner ses collections et raccrocher des objets qu'on n'a plus vu depuis longtemps.

Dans les 4 prochaines semaines, comme quelques salles sont fermées, le billet d’entrée passe à 3€50, et c’est gratuit pour ceux qui bénéficient du tarif réduit. Rendez-vous au musée alsacien de Strasbourg pour vous laisser surprendre.