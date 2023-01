Tauromachie : la cour de cassation donne raison à la ville de Bayonne contre la SPA

C'est un arrêt de la Cour de Cassation, en date du 6 décembre 2022, qui donne raison aux partisans de la tauromachie à Bayonne contre la SPA. Elle confirme une décision d'Appel à Pau et une décision de première instance à Bayonne. La Société Protectrice des Animaux attaquait la ville de Bayonne et sa capacité à organiser des corridas dans ses arènes, en raison "des sévices graves et des actes de cruautés envers les animaux". La chambre criminelle de la Cour de Cassation rejette la demande, les magistrats la jugeant irrecevable.

ⓘ Publicité

Tradition locale ininterrompue

Après le texte parlementaire du député insoumis de Paris Aymeric Caron, pour interdire la corrida, voila une autre démarche des anti-taurins qui échoue. En novembre 2022, les propositions d'Aymeric Caron avaient été retirées des débats à l'Assemblée nationale au dernier moment. Cette fois-ci, la justice donne raison aux amateurs de fiesta brava. Dans son arrêt, la cour précise la notion de "tradition locale ininterrompue, ancrée dans une localité et recueillant l'adhésion d'une part substantielle de la population". Cette tradition préserve la ville de tout "chef du délit de sévices graves ou d'actes de cruauté envers les animaux".