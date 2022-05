Tauromachie, le 26è Bolsin de Bougue

Bougue, premier à jamais.

Il s’agit là d’un concours d’aspirants toreros tous présentés par des écoles taurines françaises et espagnoles. Bougue et le premier Bolsin, concours de ce type, crée en France . Dix jeunes gens vont donc s’affronter ce matin pour trois places en finale l' après-midi. Des gamins enfiévrés sont passés par Bougue au tout début de leur aventure taurine avant que de devenir des vedettes pour certains comme Sébastian Castella, Alejandro Talavante, Alvaro Lorenzo ou pour le moins des toreros de premier plan comme Cesar Jiménez ou Fernando Cruz. Bougue est devenu en un quart de siècle une référence des deux côtés des Pyrénées. Le premier concours français d’aspirants matadors. L’affaire se découpe en deux séquences. Ce matin dix novilleros vont être opposés chacun à une vache de l’élevage de Jean-Louis Darré. Un jury retient les trois meilleurs au terme de cette qualification. L' après-midi les novilleros retenus toréent cinq novillos de Camino de Santiago, un chacun puis les deux derniers taurillons pour les deux finalistes. On surveillera de près notamment la prestation du jeune Tristan Barroso, landais d’origine, installé avce sa famille à Caceres, élève de l’école taurine de Badajoz. Depuis ses débuts en public l’an dernier le montois passé par l’école Adour Aficion fait des merveilles. On regardera aussi un autre aspirant doué, Rafael Ponce de Leon, du centre français de tauromachie de Nîmes.