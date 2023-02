Tauromachie : le matador landais Thomas Dufau annonce sa prochaine retraite

Voilà, c’est fini ! Le Landais Thomas Dufau annonce qu'il a décidé de mettre fin à sa carrière de toréro à la fin de cette saison 2023.

Le glas va sonner à l’automne prochain. Thomas Dufau a donc pris la décision de mettre un terme à une carrière débutée alors qu’il n’était qu’un tout jeune adolescent. Il y a d’abord eu ce gamin de treize ans à peine sorti des coteaux de son Bas Armagnac. Tout petit, tout enfant, Thomas Dufau est entré en tauromachie par Villeneuve-de- Marsan et ses festivals taurins qui proposaient d’illustres figures d’antan, amené du Frêche voisin, berceau de la famille, par ses parents. C’est sur les genoux de Manolo Cortes, grand matador andalou des années 70, qu’il a nourri sa passion. Et à l’auberge de St Vidou où l’on baptisait les succès à l’armagnac et où le gratin "tauromache" local se retrouvait pour les agapes annuelles d ‘après faenas. Il donne ensuite ses premières passes avec son coreligionnaire Mathieu Guillon, cornaqué le duo par le torero agenais Gilles Marsal. Puis c’est avec Richard Milian qu’il fourbit ses armes au pied du Cap de Gascogne. Thomas Dufau débute dans le circuit des novilladas sans picador avec toujours son alter ego Matthieu Guillon qui deviendra ensuite son confident, son partenaire d'entrainement, son conseiller. Dufau affirme une ambition, des qualités, de la volonté. Il commence en novillada piquée pour la Pâque 2009 à Mugron. Où il s’impose. Sept courses au total cette saison là et un début en Espagne, près de Tolède, où il coupe deux oreilles. Il se présente aussi à Mont-de-Marsan, sa ville natale pour triompher devant des novillos d’Enrique Ponce. En 2010 il est même numéro un des aspirants au niveau mondial à égalité avec le salmantin Juan del Alamo. Simon Casas, puissant patron taurin le prendra sous son aile. Qui sera fort peu protectrice en fait. Citron landais pressé aux intérêts supérieurs du petit monde! On l’oubliera. Il ne sera que pièce isolé du grand jeu sans pouvoir ni importance au creux de négociations d’arènes qui le dépasse. Il en fait les frais. Injustement, au début du moins. Dufau possède des avantage, du talent, mais le soutien du milieu est pingre.

Les débuts sont tonitruants !

Un mois après son alternative montoise en 2011 il coupe pourtant deux oreilles aux côtés de l’idole Jose Tomas lors des vendanges nîmoises. On le croit sur les rails de l’excellence. Il va toréer un peu partout, Madrid, certes, mais bien peu, si peu ailleurs en Espagne quand l’aura de son mentor l’aurait aimablement et aisément permis, la France, bien sûr qui sera fidèle, le Mexique, le Pérou, sans y trouver l’or des incas…il va trébucher aussi sur quelques rendez-vous majeurs tout en se produisant honorablement toujours. Le 23 juin 2019 il coupe trois oreilles à St Sever en compagnie de Sébastien Castella et Clemente. Ses deux faenas sont remarquablement abouties. Probablement la tauromachie la plus totale de sa carrière. On le croit relancé. Deux faenas qui disent le niveau que Dufau aurait pu atteindre, peut-être. Avec plus de constance, de régularité sans doute. Si en 2012 il participe à vingt corridas, la saison dernière il n’en a toréé que sept. Quelques rendez-vous importants inachevés, un environnement qui ne l’a pas toujours aidé, il va trébucher aussi sur quelques évènements majeurs. Thomas Dufau va donc se retirer à l’automne après une aventure honorable mais sans doute incomplète. Il a eu sa chance. Il laissera pourtant un goût d’inachevé.