Terre de Vaucluse : Mourguettes, tout savoir sur les vendanges à Uchaux

La période la plus intense de celui qui doit être le plus petit domaine viticole de Vaucluse, avec Isabelle Guichard vigneronne engagée

C'est le moment de la vendange pour Isabelle Guichard. Elle a créé son domaine par passion et via un financement participatif il y a 5 ans.

Micro-domaine, micro-cave, micro-cuvées mais grand résultat, en récoltant les premiers blancs du millésime.

raisins blancs du domaine Mourguettes © Radio France

En vendangeant très tôt le matin, on garde la fraîcheur du raisin. En suite, on travaille à la cave, on érafle, on presse et on laisse fermenter pour transformer le sucre des fruits en alcool.

contrôle visuel du jus quelques jours après la vendange © Radio France

Chaque jour, on doit suivre de très près le travail en cave. Les jus évoluent vite, des fines bulles se forment à la surface, et le vigneron regarde couleur, consistance, aspect et goûte son jus plusieurs fois par jour.

Domaine Mourguettes

Isabelle Guichard à Uchaux

isabelle@mourguettes.fr