Thierry Fontaine le président de PATHE LIVE vous dit tout sur le film "une nuit au Louvre"

Filmée spécialement pour le cinéma, cette visite privée nocturne de l’exposition LÉONARD DE VINCI, conçue et organisée par le Musée du Louvre, est l’occasion unique de contempler les plus belles œuvres du peintre au plus près.