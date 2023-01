Thomas Jolly : "J'ai carte blanche pour réinventer la cérémonie d'ouverture des JO 2024"

C'est l'un des événements sportifs les plus attendus au monde ! Tous les 4 ans, les Jeux Olympiques deviennent le centre de toutes les attentions. Rituel s'il en est, les JO commencent toujours par la traditionnelle cérémonie d'ouverture.

Et justement, la tradition, Thomas Jolly, metteur en scène de la nouvelle version de Starmania et de la cérémonie d'ouverture de Paris 2024, voudrait s'en éloigner : "Traditionnellement, la structure d'une cérémonie, c'est un spectacle, les délégations et les éléments protocolaires. J'ai proposé que ces éléments soient un peu mélangés". Visiblement l'idée a séduit puisqu'il annonce au micro de Romain Ambro dans le 6-9 avoir "carte blanche".

Il faut dire que le décor qu'on lui offre est propice à l'imagination : la Seine ! Un décor magique en plus d'un point : "C'est grandiose. Nous ne sommes pas dans un stade, nous sommes dans le plus beau décor possible de la plus belle ville du monde". L'Histoire, la Seine, le coucher de soleil,... tout semble s'aligner pour une cérémonie d'ouverture marquante dont Thomas Jolly vous dévoile les contours dans cette vidéo extraite de la matinale filmée de France Bleu Paris et France 3 Île-de-France .