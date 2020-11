Ce samedi 7 novembre de 10h à 11h, suivez Cédric Frémi et ses invités en Camargue à l'occasion de la diffusion d'Echappées Belles sur France 5, à Saint-Cyr-sur-Mer devant la Statue de la Liberté à l'occasion des élections américaines, et de Marseille aux Embiez sur les traces de Paul Ricard.

Tiga en Camargue, la Statue de la Liberté à Saint-Cyr-sur-Mer et portrait de Paul Ricard

Echappées Belles en Camargue

Tous les samedis soirs, les téléspectateurs de France 5 s'évadent dans le monde entier grâce à l'émission "Echappées Belles". Ce samedi, la Camargue est à l'honneur, entre Aigues-Mortes et Les Saintes-Maries-de-la-Mer en passant par Arles et Le Grau-du-Roi. Des aventures à cheval, sur un bateau de pêche ou dans les salins que nous raconte son animatrice, Tiga, notre première invitée.

La Statue de la Liberté à Saint-Cyr-sur-Mer

Eh non, la Statue de la Liberté à New York, offerte aux Etats-Unis par la France, n'est pas la seule au monde ! Un exemplaire, plus réduit, de l'oeuvre majeure du sculpteur alsacien Auguste Bartholdi trône à Saint-Cyr-sur-Mer ! L'occasion de vous en raconter l'histoire à l'occasion de l'élection présidentielle américaine.

Paul Ricard : 23 ans déjà

Le 7 novembre 1997 s'éteignait à Signes le plus célèbre entrepreneur marseillais : Paul Ricard. Sa petite-fille et présidente de l'Institut Océanographique Paul Ricard aux Embiez, Patricia Ricard, ainsi que l'auteur américain du livre "Paul Ricard : le fabuleux destin d'un enfant de Marseille" paru chez Albin Michel, Robert Murphy, nous dressent son portrait.