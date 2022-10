Toby Drake, un anglais aux accents flamenca

Il y a quelques années, Toby Drake, découvre le magnifique paysage du plateau des Millevaches. Il a, à peine, quatre ans et est émerveillé par ce qu'il découvre. Mais tout ne va pas être si simple, notamment à cause de la barrière de la langue....

ⓘ Publicité

loading

Les difficultés d'intégration sont du passé. Toby Drake est maintenant adolescent et il vit pleinement au sein de son territoire d'adoption. Pourtant, un besoin d'ailleurs, le titille. A dix-huit ans, il se décide à partir pour découvrir un autre pays...

loading

L'homme qui revient en limousin vingt ans plus tard, n'est plus le même. Il est riche d'une nouvelle culture, d'une nouvelle langue et surtout c'est un artiste accompli formé auprès des grands noms de la musique flamenca...

loading

Et si, Toby Drake, hispano-anglo-franco-limousin nous présentait son vibrato limousin ? C'est le moment du questionnaire patrimoine !

loading

Musicien professionnel, Toby Drake est de retour à Limoges et semble vouloir s'y implanter. En effet, il vient de créer un groupe : Alma Flamenka. Une vaste tournée est organisée en limousin, vous aurez sans doute l'occasion d'aller écouter son groupe. Justement, puisque nous parlons musique : quels endroits l'inspire dans notre région ?

loading

France Bleu Limousin espère que vous avez passé un agréable voyage en compagnie

Où applaudir Alma Flamenka ?

Les 21 et 22 octobre à 20 h 30 à l’Espace Noriac à Limoges ;

Le 29 octobre à 19 heures à la salle Georges-Bizet de Bosmie-l’Aiguille ;

Le 9 novembre à 19 heures au grand amphithéâtre de la faculté des lettres et sciences humaines ;

Le 19 novembre à 20 h 30 à L’Escalier à Saint-Léonard-de-Noblat ;

Le 23 novembre à 16 heures à la Maison de la Région à Limoges dans le cadre du festival Éclats d’Email ;

Le 1er décembre à 20 heures au centre culturel Jean-Gagnant à Limoges.