Tonnerre : la pierre, le bois et la vigne !

Balade dans le centre historique de la cité de Tonnerre .

Emile Bernard

Émile Bernard, né le 28 avril 1868 à Lille et mort le 16 avril 1941 à Paris, est un peintre, graveur et écrivain français.

Emile Bernard en famille

Artiste postimpressionniste, il est associé à l'école de Pont-Aven et il a fréquenté Vincent van Gogh, Paul Gauguin et plus tard Paul Cézanne.

Emile Bernard peint Tonnerre

En 1914 il achète une maison rue Armand Collin à Tonnerre et y dresse son atelier. Il peindra la ville de nombreuses fois et notamment l’église Saint Pierre.

« Autour du pressoir »

Situé place Marguerite de Bourgogne face à l’Hôtel Dieu, « Autour du pressoir » est un restaurant mais aussi une boutique épicerie fine

Restaurant "Autour du pressoir" à Tonnerre © Radio France - Karine Decalf

Dans la boutique vous trouverez des vins de la région et des fabrications en provenance directe de producteurs locaux choisis pour leur savoir-faire, leur qualité et leur proximité.

"Autour du pressoir" à Tonnerre, la salle de restaurant © Radio France - Karine Decalf

"Autour du pressoir" à Tonnerre, l'épicerie fine. © Radio France - Karine Decalf

Au restaurant, les plats sont faits maison et cuisinés avec des produits du terroir, des légumes de saison, des fromages locaux et « des poules qui courent dans la ferme » … On adore !

Hôtel Dieu Marguerite de Bourgogne

L’hôtel-Dieu de Tonnerre est un ancien établissement hospitalier, aujourd’hui musée, fondé en 1293, par Marguerite de Bourgogne, dans la ville de Tonnerre. Il est le plus long hôpital médiéval d’Europe et l’un des plus anciens.

Visite immersive de l'hôtel Dieu de Tonnerre © Radio France - Karine Decalf

Visite immersive de l'hôtel Dieu de Tonnerre. © Radio France - Karine Decalf

Visite immersive de l'hôtel Dieu de Tonnerre © Radio France - Karine Decalf

Depuis juin 2022 vous pouvez découvrir ou re-découvrir ce magnifique monument grâce à une visite immersive, lumineuse et sonore, au cours de laquelle vous partirez à la recherche de la Salle du Trésor où est précieusement gardé le trésor de Margueritte de Bourgogne, fondatrice de l'établissement.

Le flottage du bois sur l’Armançon

Le flottage du bois sur l'Armançon pour l'approvisionnement de Paris commence au XVIème siècle. Les arbres, marqués au départ, suivent le trajet de la rivière « à bûches perdues » jusqu'à Brienon- sur-Armançon, où ils sont regroupés en « trains », avant d'atteindre l'Yonne, puis la capitale.

Un bras de l'Armançon à Tonnerre © Radio France - Karine Decalf

« La tentation »

A " La tentation" pâtissier, chocolatier et confiseur rue de l’Hôpital à Tonnerre, Arnaud Leboulanger (Ca ne s’invente pas !) et son épouse Séverine vous proposent des produits de grande qualité.

Pâtisserie chocolaterie - salon de thé "La tentation" à Tonnerre © Radio France - Karine Decalf

Des spécialités sucrées mais aussi salées comme les gougères ou les bouchées à la reine …

Séverine et Arnauld Leboulanger "La tentation" à Tonnerre © Radio France - Karine Decalf

Sans oublier la spécialité, le fameux « Chaource » … un gâteau si léger qu’il ne fait pas grossir !

