TOP 5 des pommes de terre de vos régions

En France, près de 200 variétés de pommes de terre sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés végétales. Classée selon la texture, la forme, la teneur en amidon ou même la chair, chaque pomme de terre a ses particularités. France Bleu vous propose, à travers un Top 5, de voir ce féculent autrement et de faire un tour des régions en découvrant d’où viennent certaines pommes de terre et quelles sont leurs caractéristiques !

La Bonnotte de Noirmoutier :

La production de la Bonnotte est d’environ 100 tonnes par an. © Getty - Maurice ROUGEMONT

Grande star de l’Ile de Noirmoutier, en Vendée, la Bonnotte est la pomme de terre préférée des noirmoutrins. Récoltée tôt dans l’année, sa peau très fine et son goût sucré de châtaigne font son succès. Elle est parfaite pour une cuisson vapeur ou rissolée dans la poêle, de quoi rendre friand les adeptes de ce féculent !

La pomme de terre primeur de l’Ile de Ré :

Les pommes de terre d’Alsace primeurs sont très riches en eau et sont sources de vitamine C. © Getty - mikroman6

La pomme de terre d’Alsace primeur fait partie des premières pommes de terre de l’année. Elle est récoltée dès le mois de juin, même si elle n’est pas encore tout à fait mature. Sa peau claire et fine s’enlève facilement sans épluchage, et sa chair fondante est délicieuse en salades, cuite au four, à la vapeur, sautée ou rissolée.

La pomme de terre Bintje de Merville :

La Bintje affiche une forme oblongue et régulière. © Getty - Westend61

La pomme de terre par excellence pour faire des frites, c’est la Bintje ! Une ancienne variété de 1935 qui est maintenant la principale référence en matière de rendement. La Pomme de terre de Merville, une commune située en région Hauts-de-France, est IGP (Indication Géographique Protéjée) cultivée dans un sol argileux. Sa chair farineuse est bien jaune et de bonne qualité, elle se conserve bien, mais n’est pas la meilleure en cuisinée salade.

La ratte du Touquet :

La Ratte du Touquet est idéale pour une cuisson à la vapeur ou à la poêle. © Getty - Bildagentur-online

La Ratte est la variété historique et de référence de pomme de terre à chair ferme ! Cultivée exclusivement sur la Côte d’Opale dans la baie de Somme et en Picardie, cette pomme de terre séduit grâce à la qualité de sa chair dense et savoureuse. Sa peau fine se maintien parfaitement à la cuisson et elle apporte un goût délicat de châtaigne à vos préparations.

La Violine de Borée :

La Violine, pomme de terre de forme ronde, a une peau noire et la chair violette. © Getty - GMVozd

Haute en couleur, cette pomme de terre à peau noire ne pousse qu’exclusivement sur le territoire de la commune de Borée en Ardèche. Aussi appelée Pomme de terre bleue de la manche, sa chair violette met du peps dans les assiettes. Cette pomme de terre conserve sa couleur après cuisson et donne un goût subtil de châtaigne et de noisette à vos plats.

