Toros à Aire sur l'Adour, les arènes retrouvent un public et Solalito triomphe

La traditionnelle novillada des Arsouillos, bande musicale d’Aire sur l’Adour crée en 1968 et qui a organisé sa première corrida en 1988. Au programme de ce 1er Mai une novillada de Flor de Jara pour Solal Calmet « Solalito » de Nîmes, Sergio Rodriguez de Tolède et Ismaël Martin de Salamanque.

Les toros de la Fleur de ciste

La ganaderia est « régalissante », d’un intérêt marqué ! Et parle aux aficionados avertis. Car Flor de Jara est du bon sang Buendia anciennement Bucaré, sacrée référence il y a encore trente ans. Et bien plus puisque les origines remontent à 1850, en passant par le comte de Santa Coloma lui-même, fondateur d’une dynastie à cornes. Cet élevage a été créé par le rejoneador vedette Javier Buendia. Puis son fils, lui aussi cavalier, a pris la suite jusqu’en 2008. La manade est alors cédée à Carlos Aragon Cancela, matador, éleveur, organisateur et apoderado bien connu. Il est installé au nord de Madrid mais aussi entre autre dans la précieuse finca Canto de Los Palancares à Manzanares, au sud de la capitale. C’est là qu’il bichonne ses pupilles cornus. Avec appétit d’en faire à nouveau référence. La saison dernière, Flor de Jara a sorti six novilladas probantes. Cette temporada une jolie course déjà à Navas del Rey, dans la province de Madrid. L’élevage peu à peu tente de se refaire réputation. 2019 avait été fort intéressante pour la ganaderia qui l’année d’avant avait sorti sept courses- volume important- dont une prestation remarquée à Las Ventas. Ses « toritos », de rame historique Santa Coloma, n’ont pas encore certes retrouvé la qualité, la présence, le piquant pertinent de leurs ainés mais ils sont sur la bonne voie.

Entrées comme jamais depuis des années et triomphe de Solaito, le jeune nîmois coupe trois oreilles et sort en triomphe.

Une première à Aire depuis des lustres, la belle affluence dans les arènes qui vont peut-être suite à cette course débuter la reconquête d’un public. Satisfecit donc pour les Arsouillos, organisateurs. Pour le reste, novillada hétérogène des toros de Flor de Jara, les deux premiers réduits, les quatre autres bien plus en carcasse, la plupart hélas aux cornes épointées mais avec de la qualité dans la coffre, au fond. Une caste belle sans discussion hélas trop dissoute par la combustion rapide de la force, la réduction des charges. Une race qui ne demande qu’à s’exprimer mais qui est altérée par un manque de possibilité de solidité. On passera vite sur deux impétrants. Sergio Rodriguez de Tolède, ni fait ni à faire pour l’ancien triomphateur de Madrid. Et quant à Ismael Matin de Salamanque, qui commence bien qui finit mal, trop d’approximations dans son toreo pour convaincre. Le triomphateur, Solal Calmet « Solalito » a fait, lui, l’unanimité. Le jeune nîmois coupe trois oreilles juste récompense pour une tauromachie fine, rythmée, sans faute. Il aura été très bien tout l’après-midi et son succès n’appelle aucune contestation. Solalito dont c était la première novillada de la saison débute la semaine prochaine à Madrid. Il sera ensuite deux fois à Mont-de-Marsan, en juillet pour Madeleine et aout pour St Perdon.