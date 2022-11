Toros à Rion, la dernière de saison

"Agur, adichatz, pour un temps! Nous nous retrouverons au printemps"

Pas de nostalgie ni de mélancolie neurasthénique pour le peuple du toro venu de Bayonne, Soustons, Bordeaux, Vic et autres contrées tauromaches basques et gasconnes. Du bonheur simple d'être ensemble et de partager la passion et le rite. C'était là le dernier rendez-vous taurin de la saison dans le sud-ouest ce dimanche à Rion-des-Landes. Comme chaque automne une fiesta campera organisée conjointement et remarquablement bien par les clubs taurins locaux et le matador retiré Jean- Baptiste Jalabert. En piste, des novillos camarguais, justement des frères Jalabert et d’Alma Serena de Chalosse de Philippe Bats, de jeu divers, bon le deuxième Jalabert, formidable le troisième, plus complexes les deux Alma Serena, le premier mal lidié au cheval, le deuxième qui exigeait. Pour Alberto Lamelas , le madrilène que l'on reverra beaucoup dans le sud-ouest la saison prochaine. Pour Jesus Enrique Colombo, spectaculaire, enjoué. Clemente, le Clément Dubec de Poullion et Bordeaux réunis, le plus expressif, le meilleur en piste, en évidence, confirmant les succès passés, promettant pour demain. Christian Parejo, le chiclanero de Béizers qui sera matador dans la cité pinardière le 13 aout prochain et qui est tombé sur un novillo trop et mal piqué. Et pour Tristan Barroso, aux portes d'une montée en puissance que l'on attend pour la prochaine temporada. En évidence lui aussi. Grosse et belle affluence inédite en ce lieu à cette époque, plus de 1000 personnes. Un rassemblement de soutien à la tauromachie des peñas et clubs taurins et aficionados de la toute la région pour une démonstration forte d'allégeance aux traditions et au pays.