Toros à St Sever, cinquante ans après!...

St Sever en feria, c’est inédit, pour la première fois le Cap de Gascogne propose deux corridas. Ce samedi 18h toros de Gallon et Camino de Santiago pour Miguel Angel Perera et les français Clemente et El Rafi.

Les français d'abord!

Il y a cinquante ans les toreros français organisaient à St Sever leur première manifestation pour demander le droit de toréer. Place aux nationaux…Pour cette première feria véritable St Sever a choisi en effet de mettre en évidence la tauromachie nationale. Belle effort. Avec les élevages des frères camarguais Gallon et du gersois Jean Louis Darré. Le matador vedette d’Estrémadure Miguel Angel Perera sera ce samedi soir avec deux gamins d’ici. Clémente, Clément Dubecq, est né à Bordeaux d’une famille chalossaise de Pouillon. Matador depuis 2016. El Rafi, Rafael Raucoule, vingt deux ans, est nîmois, sacré chez lui l’automne dernier. Dimanche, la suite, le toros de la famille Fraile de Salamanque pour le torero dominant de ces cinq dernières saisons, l’andalou Daniel Luque. il sera accompagné du matador gascon Thomas Dufau. A trente deux ans il s’engage dans douzième temporada. Il avait signé en 2019 à St Sever la plus belle faena de sa carrière. A ses côtés, Juan Leal, arlésien installé depuis une dizaine d’années à Séville. Le Cap de Gascogne célèbre la tauromachie française un demi siècle après la première manifestation des toreros d’ici qui réclamaient leur droit à l’existence.

Et où l'on prit la Bastille taurine au Cap de Gascogne

25 juin 1972. Belle journée sur la Chalosse. Une novillada est prévue dans Morlane avec deux espagnols et un vénézuélien. Une phalange de nîmois et alésiens débarque. Les toreros français autour de Simon Casas, Alain Montcouquiol et Frédéric Pascal distribuent des tracts. Ils dénoncent les organisations espagnoles xénophobes qui ont main basse sur toutes les arènes du sud-ouest et opposent un véto catégorique à la tauromachie française. Le maire de St Sever est dans le même état d’esprit. Le tonitruant Jean-Marie Commenay déclare: « Moi vivant, aucun torero français ne foulera le sable de nos arènes ». Dans l'après- mdi les français sautent en piste et empêchent El Milto, le vénézuélien, de toréer. Premier acte significatif du syndicat des toreros et subalternes français créé l’année d’avant. Et qui sera ensuite affilié par Simon Casas à la CGT! St Sever intègrera plus tard à ses cartels les matadors français, Nimeño et Milian, entre autres. Reste qu’en 1992, cette fois nuitamment et clandestinement, un commando du sud- est viendra massacrer au tournevis deux toros dans les corrales. Le cartel du lendemain n’incluait aucun national. Quelques mois plus tard les auteurs du coup bas ont été condamnés par le tribunal de Mont-de-Marsan au terme d’un procès pagnolesque. Histoires dans l'Histoire.

Dimanche 18h, toros de Puerto de San Lorenzo et Ventana del Puerto pour Daniel Luque et les français Thomas Dufau et Juan Leal