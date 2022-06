Toros en St Sever, magistral Luque !!!

La première ce samedi sous la pluie constante, toros de Gallon et Camino de Santiago pour Miguel Angel Perera et les français Clemente et El Rafi. Chacun des trois toreros a coupé une oreille. La deuxième, dimanche, avec un récital tellurique de Daniel Luque au quatrième toro.

Il y a 50 ans le 25 juin 1972 un groupe de jeunes toreros français manifestaient pour réclamer le droit d’exister. Un hommage leur a été rendu en présence de deux protagonistes de l’époque Simon Casas, l’actuel directeur des arènes de Madrid et Nîmes, et Marc-Antoine Romero, tous deux accompagnés de Sébastien Castella, le plus grand torero français de l’Histoire.

Il y a un demi-siècle très exactement les toreros français, par une phalange chevelue venue de Nîmes et Arles, organisaient à St Sever leur première manifestation pour demander le droit de toréer. Des toreros d’ici qui réclamaient leur droit à l’existence. Place aux français donc…pour cette première feria véritable de son histoire le Cap de Gascogne a choisi de mettre en évidence la tauromachie nationale. Belle effort. Avec les élevages des frères camarguais Gallon et du gersois Jean Louis Darré. Avec le matador vedette d’Estrémadure Miguel Angel Perera avec deux gamins d’ici. Clémente, Clément Dubecq, est né à bordelais d’une famille chalossaise de Pouillon. Matador depuis 2016. El Rafi, Rafael Raucoule, vingt-deux ans, nîmois, sacré chez lui l’automne dernier. Chapeaux bas au peuple venu célébrer sous une pluie de novembre. Un trophée pour chacun donc dans une course médiocre où l’on notera les excellentes dispositions une fois encore de Clemente, juste, déterminé, engagé et en bel accord avec son premier toro, puis dans la défense opiniâtre de son intégrité face à un diable second. El Rafi, honorable mais un en dessous de ses qualités propres et Perera qui fait du Perera, en rond, assigné à résidence d’une tauromachie répétitive et prévisible tout autant que par un lot sans grand fond pour le moins.

Mais la grande Histoire.

Or donc, appel ! 25 juin 1972. Belle journée sur la Chalosse. Une novillada est prévue dans Morlane avec deux espagnols et un vénézuélien. Une horde de provençaux énervés débarque autour des arènes de Morlanne. Il y a là les toreros français de la première verticale génération, autour de Simon Casas, Alain Montcouquiol et Patrick Laugier, Amor Antunez et quelques autres débraillés fiévreux. Ils distribuent des tracts. Ils dénoncent les organisations espagnoles xénophobes qui ont main basse sur toutes les arènes du sud-ouest et opposent un véto catégorique à la tauromachie française. Et leurs affidés, barons gaulois suffisants de Nîmes à Bayonne, de la tauromachie hexagonale, soumis, tous, aux grandes maisons taurines ibériques impérialistes. Le maire de St Sever est dans le même état d’esprit. Le tonitruant Jean-Marie Commenay déclare : « Moi vivant, aucun torero français ne foulera le sable de nos arènes ». Dans l’après- midi de ce 25 juin lumineux, les français sautent en piste et empêchent El Milto de toréer. Premier acte significatif et revendicatif du syndicat des toreros et subalternes français créé l’année d’avant. St Sever intègrera ensuite à ses cartels les matadors français, Nimeño et Milian, entre autres, avec régularité. Le grand Commenay, contrairement à d’autres reconnaissant sa faute. Reste qu’en 1992, et cette fois nuitamment et clandestinement et sans la gloire de ses ainés, un commando du sud- est viendra massacrer deux toros dans les corrales. Le cartel du lendemain n’incluait aucun national. Quelques mois plus tard les auteurs du coup bas ont été condamnés par le tribunal de Mont-de-Marsan au terme d’un procès pagnolesque.

Ce dimanche, on toréait don pour poursuivre la fête belle, des toros de Puerto de San Lorenzo et Ventana del Puerto pour Daniel Luque et les français Thomas Dufau et Juan Leal.

Récital éruptif de Luque sur le concerto d’Aranjuez du compositeur espagnol Joaquin Rodrigo! Un caviar sur le homard !

De Juan Leal on retiendra l’engagement de l’arlésien de Séville comme à son habitude. De Dufau, deux faenas justes mais manquant d’éclat et deux estocades défaillantes. Mais le Cap de Gascogne va être longtemps encore habité des fantômes majuscules de la faena solaire de Daniel Luque. Une symphonie taurine sur concerto. Aranjuez, pour le récital de tauromachie grande d’un matador au firmament de son art. On savait. On connait. Luque est immense. Dans Morlanne, il l’a été comme presque partout ailleurs. Où que ce soit. Toujours. Sa force. Sa deuxième faena longue, intense, est ourlée comme broderie ancienne, œuvrée sur une infinie douceur. Une saveur incomparable jusqu’au coup d’épée monumental. Des instants d’éternité. La mort du temps suspendu par lui à ce leurre qui porte son inspiration constante. Il a cette envie gouteuse, Luque, de ralentir l’étreinte pour la rendre plus voluptueuse. Il a ce désir exprimé d’harmonie dans la quiétude. Comme si tout cela était simple, coulait d’évidence. La musique silencieuse de son toreo qui, face à l’abbatiale, a retentit comme un Te Deum. Heureux Saint- Séverins qui ont arène qui donne à aimer la corrida.