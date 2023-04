Toros, Mugron, le plein et les émotions

La cité chalossaise proposait lundi matin des novillos d’Alma Serena pour Andoni Verdejo et Hadrien Lucq de l’école taurine Adour Aficion. A noter que c’était la présentation en habit de lumière du jeune mugronais Hadrien Lucq. Succès sans conteste d’Andoni Verdejo qui sort en triomphe et des pupilles de Philippe Bats. L’après-midi, corrida des novillos de Baltasar Ibàn pour Sergio Rodriguez , Marcos Linarès, qui coupe une oreille au cinquième exemplaire et le jeune landais, Tristan Barroso, qui coupe également un trophée au troisième.

ⓘ Publicité

Introduction à la saveur particulière des Baltasar Ibàn.

Baltasar Ibàn est ancienne et honorable ganaderia inscrite au ministère espagnol depuis 1957. L’élevage est installé dans le Cortijo Wellington au pied du domaine royal de de l’Escorial. La manade, dirigée désormais par une femme forte et élégante, Christina Moratiel, nièce et héritière du fondateur, porte toujours en ses gènes la rame de sang Conteras qui en fait un élevage spécifique encore. Celui des triomphes de Cesar Rincon et des formidables succès à Dax, Béziers ou Arles. L’élevage a connu passage délicat ces dernières années mais semble resurgir. Et il faut rendre homme aux murgronais de l’avoir proposé. Face aux Ibàn, Sergio Rodriguez, novillero d’Avila, numéro trois du classement la saison dernière. A ses côtés, Marcos Linares, révélé en France en 2022 par Parentis où il a laissé forte impression face aux Maños à l‘automne. Le jeune andalou de dix neuf ans vient de couper deux début mars pour son entrée dans la temporada. Enfin, le très attendu Tristan Barroso. Natif de Madrid, mais de mère landaise et qui a grandit à Mont-de-Marsan, a débuté en piquée le 3 mars à Olivenza où il a brillamment coupé trois oreilles à des novillos de Talavante.

Au bonheur de Mugron en Chalosse.

Après hommage à "Tatie Bonbons, " ,la béarnaise Marcelle Duvignau, grand-mère protectrice des jeunes toreros, décédée récemment, et devant cénacle plein, novillada dans la belle lumière et la forte ambiance animée par l'Harmonie Mugronais qui a répertoire choisi et varié. Corrida multiple en allures et en cornes mais soutenue des Baltasar Ibàn. La présentation du lot est allée crescendo pour finir avec deux novillos- toros de sérieuse envergure. Des cornus exigeants, parfois retors, âpres dans la lutte, mal piqués à l’exception des deux derniers qui ont brillé sous le fer. Alors oui, les Ibàn de Castille ont caractère, sont revêches aussi, et présentent de la difficulté urticante à ces aspirants dont il ne faut jamais oublier... qu’ils aspirent à appendre. La course cependant a été pertinente donc elle a demandé efforts constants aux trois jeunes hommes en piste. Des efforts auxquels n’a pas pu, pas su, pas voulu consentir Sergio Rodriguez pourtant le doyen dans le métier. Le novillero d’Avila a vécu jour sombre sous le soleil de belle Chalosse. Lumière sur le costume, ombre dans le toreo. Marcos Linarès s’est fendu lui d’une faena sur la défensive d’abord, terminée par une épée sous cutanée de gala. L’andalou coupe une oreille affectueuse et protectrice au cinquième Ibàn qui met bien la tête en étant plus probant, le gamin, avec le leurre même si très imparfaitement engagé. Tristan Barroso voulait, triompher il n’a franchi que la moitié du gué. Oreille sans contestation à son premier après une jolie faena construite. Dans le combat ingrat face au très réduit sixième. Il sort mécontent de lui et déçu, en pétard contre le sort, la rage au ventre. C'est bien. elle va le nourrir.