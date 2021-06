Toulouse sort le grand jeu cet été

A Toulouse, l’été est placé sous le signe de la culture : art contemporain, concerts classiques, découvertes scientifiques… seront au programme pour le plaisir des petits et des grands. Nouveau festival et activités sur la Garonne. Le directeur de l'Office de Tourisme dit tout.

Des bateaux électriques et du paddle sur la Garonne cet été. Avec aussi Horizon dès le 1er juillet : une péniche gastronomique à Toulouse. Adrien Harmel, directeur de l'office de tourisme de Toulouse.

Adrien Harmel est l'invité de La Vie en Bleu pour se projeter sur l'été. Des flâneries au croisement d'activités, le directeur de l'Office de Tourisme de Toulouse se réjouit de pouvoir proposer des rendez-vous musicaux et nous annonce l'ouverture de l'hôpital de la Grave avec l’exposition Mitau « L’empreinte de la Lumière » du 1er/07 au 31 août. Dieuzaide expose 60 ans de photos au château d'eau tout l'été près de la prairie des filtres du 23 juin au 30 novembre et dans une dizaine de lieux toulousains. Ecoutez notre sélection sur France Bleu Occitanie.

A retenir aussi : expos sur l'art contemporain africain au musée des abattoirs jusqu'au 29 août. Il y a le festin de Fébus du Couvent des Jacobins (jusqu’au 22 août), pour se plonger dans les arts du Moyen-Âge en partant à la découverte des plats raffinés, de la musique, de la danse, du jonglage mais aussi des jeux sportifs. Tout au long de l’été, les jardins du Museum organisent plusieurs expositions. « A l’ombre des acacias », présente 40 clichés de Marta Moreiras mettant en lumière la région du Ferlo au Sénégal. Le Quai des Savoirs consacre une exposition à l’Amour jusqu’au 7 novembre. Autres expositions artistiques à découvrir dès à présent : l’insolite "Lay Up" réalisée par 22 artistes et consacrée au street art sur 1 200m2 dans un lieu éphémère du quartier des Minimes au cœur de Toulouse (du 21 mai au 31 juillet). A Blagnac, L’Aérochrome, autre nouveau lieu emblématique dédié au street art, organise une exposition dédiée à l’art urbain « Throw-Up & Tags » et inaugurera prochainement une guinguette estivale.

Adrien Harmel, directeur office de tourisme de Toulouse © Radio France - Alban Forlot

Des rendez-vous forts dans les airs

La Cité de l’espace propose deux expositions phares : « Suivi mission Alpha » pour suivre en continu tous les moments forts de la mission de l’astronaute de l’Agence Spatiale Européenne - ESA, Thomas Pesquet, et pour découvrir les équipes de l’ESA et du CNES (Centre National d’Etudes Spatiales), impliquées dans cette mission : préparation, vie quotidienne, expériences scientifiques… ainsi que l’exposition « Lune épisode II ».

L’Envol des pionniers invite les visiteurs à participer à une programmation inédite de cinéma en plein air. L’Exposition de Saint Exupéry « Un petit prince parmi les hommes » propose de partir sur les traces de cet explorateur de légende, à l’occasion de la célébration du 75ème anniversaire de la parution en France de son œuvre la plus célèbre ! Autre activité à ne pas manquer à l’Envol des pionniers : l’embarquement à bord d’un Breguet XIV, l’avion mythique de « La Ligne », pour revivre les conditions de vol des années 20.

Du côté d’Aeroscopia, le géant des airs, l’Airbus A380 exposé sur le tarmac nord, est à nouveau accessible et dévoile des aménagements inédits sur ses deux ponts. Dès le 7 juillet, le musée a concocté un programme pour toute la famille de 4 à 99 ans ! D

Le cloître des Jacobins © Getty

Le bon plan de l'été : Pass Tourisme illimité

Une formule à choisir : 24h (15€), 48h (22€) ou 72h (28€) pour profiter des bons plans pour un séjour à Toulouse : visites, culture et transport pour vivre Toulouse en illimité ! Parmi les temps forts à venir : Rendez-vous aux jardins se tiendra les 4, 5 et 6 juin. Cet événement initié par le Ministère de la Culture a pour objectif de valoriser la richesse et la variété des parcs et jardins en France et en Europe. Une nouvelle offre de visites guidées sur le thème de la magie sera lancée en juillet à Toulouse.

Les temps forts de l'été

Les sportifs seront ravis de retrouver le Festival de Rugby qui se tiendra du 24 au 26 juin sur la Place du Capitole.

qui se tiendra du 24 au 26 juin sur la Place du Capitole. Le village du Carnaval de Toulouse sur les Ramblas Jean-Jaurès , les Siestes électroniques , le festival Ravensare (spectacles de danse entièrement gratuits pour 2021) animeront le dernier WE de juin (du 25 au 27).

, les , le festival (spectacles de danse entièrement gratuits pour 2021) animeront le dernier WE de juin (du 25 au 27). La Halle de La Machine convie les visiteurs à s’immerger dans une nouvelle scénographie articulée autour de la construction du Dragon de Calais, une exposition montrant le processus de conception et de fabrication d’une machine aux dimensions hors normes. Des visites aériennes de la Halle seront aussi proposées, avec la présence de machines et de machinistes non soumis à la loi de la gravité. Tout au long de l’été, les Hall Night Long reviennent les vendredis et samedis soir à 20h. L’équipe de la Halle de La Machine a concocté un cocktail de swing, de punk, de garage, de funk, de soul et de Bollywood.

Pour les amoureux de musique classique, de ballet, d'opéra… le Théâtre du Capitole ouvrira ses portes du 6 au 21 juillet avec une nouvelle programmation intitulée « Nuits d'été » offrant treize manifestations exceptionnelles !

ouvrira ses portes du 6 au 21 juillet avec une nouvelle programmation intitulée « Nuits d’été » offrant treize manifestations exceptionnelles ! Rendez-vous ensuite à Toulouse Plages, pour les festivités du 14 juillet, le Festival Map du 18 juin au 11 juillet dans le Quartier Bonnefoy-Matabiau, Tangopostale du 2 au 11 juillet, Cinéma en plein air à la Cinémathèque de Toulouse du 9 juillet au 28 août… Une programmation riche et effervescente qui se poursuivra avec les festivals de la rentrée : Piano aux Jacobins, biennale du Printemps de Septembre…

Place du Capitole © Getty

La Garonne au coeur des attentions

Granhota convie petits et grands à découvrir la ville à bord d’un canoë-kayak, d’un paddle ou de ses tous nouveaux caboteurs (petits bateaux électriques sans permis) et de profiter de moments calmes ou joyeux sur la Garonne, au départ du Quai Viguerie.

Les Bateaux Toulousains offrent la possibilité de naviguer sur la Garonne ou le Canal du Midi en fonction de la saison. L’occasion de découvrir Toulouse et son patrimoine d'une manière originale !

Le rallye éco responsable, Explorad’Oc propose une activité alliant culture et sensibilisation à la cause environnementale. Equipés d’une tablette connectée, d’un sac à dos et des quelques accessoires les participants doivent relever un défi à travers des puzzle, des jeux, des questions… Cette visite insolite de Toulouse est rythmée par des dizaines de challenges.

Pour les amateurs de sport nautique, le Wam Park de Toulouse Sesquières propose de nombreuses activités : téléski nautique, wakeboard, îles flottantes, paddle… et lance une série de projections en plein air à ne pas manquer.

Le Ski Club de la Péniche offre quant à lui la possibilité de pratiquer le ski nautique, la bouée et autres activités dès le plus jeune âge sur la Garonne au cœur de Toulouse ! Idéal pour s’amuser en famille ou entre amis.