Tours : sa vidéo sur Tours et la Touraine cartonne !

Il y a quelques jours, le videaste-Youtubeur Simon Pastor livrait un très remarqué teaser de son prochain doc sur la Touraine et la cité Turone.

Natif de Tours, le moins que l'on puisse dire c'est que le jeune Simon Pastor à découvert du pays : de l'Australie (où il a vécu) jusqu'à Dubaï, en passant par Singapour, il livre à ses followers des images à couper le souffle de ses voyages, avec des explications très claires.

Seulement, COVID oblige, Simon Pastor est resté cloué à Tours durant de longs mois. Qu'à cela ne tienne, armé de ses caméras et de ses drones, il a décidé de capturer ce que la Touraine et la cité de Tours avaient de mieux.

Ce lundi matin, Simon Pastor de la chaine "Simon Pastor Travel" était l'invité de France Bleu Touraine - France 3 Matin :

Châteaux, vignes, Loire et Vins et montgolfières, le documentaire devrait sortir en février nous a promis Simon. En tout cas nous, à France Bleu Touraine, on a hâte de le découvrir !