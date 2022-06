Traditions de la Pentecôte : Pfingstpflitteri et Pfingstknacht

Réécoutez Pierre vous parler des traditions de la Pentecôte Copier

C’est l’apogée du temps de Pâques, La Pentecôte arrive.

Quoi ? Mais non ! La Pentecôte, donc, apporte là aussi son lot de traditions. Un peu perdues, me direz-vous. Qu’à cela ne tienne, nous allons en citer quelques-unes. Le défilé des Pfingstknechte ou Pfìngschtknachtce n’est pas un défilé de mode, mais une très ancienne coutume alsacienne, aujourd'hui presque éteinte. Le cortège regroupait à l'origine les valets de ferme, les Knacht, puis avec la disparition de cette profession les jeunes garçons du village. Le jour de la Pentecôte, les Pfingsknacht (littéralement valets de la Pentecôte) défilaient dans les rues des villages et s'arrêtaient à chaque maison pour quémander de la nourriture en vue d'un grand festin, pour célébrer le retour des belles journées ensoleillées et la générosité de la nature. Dans cette mise en scène, il y avait toujours un personnage principal. Son petit nom dépend des coins d'Alsace mais reste liée à la Pentecôte (Pfingste en alsacien). C'est par contre soit une figure masquée un peu lourdingue, ou plutôt chétive :

Pfingsknettel, Pfingstklotz : Knettel et Klotz veulent dire gourdin, gros bâton, souche ou rondin de bois ; une métaphore du lourdeau.

Pfingstbutz : Butz est un masque ou un mannequin.

Pfingstpflitteri : dans le Haut-Rhin, le Pflitteri est un homme sans force, un être maladif.

Le Pfingstbutz de Marckolsheim ou de Baldenheim s'appelle aussi Schnackeballer, celui qui aboie contre les escargots. Son super-pouvoir est de chasser les nuisibles qui s'attaquent à l'épanouissement des végétaux.

À Pfaffenheim, mais aussi dans des villages du vignoble comme Orschwihr et Bergholtzzell ou de la plaine comme Andolsheim, Sundhouse et Sainte-Croix-en-Plaine, le défilé est relié à des rites liés à la pluie fertilisatrice. Le Pfingstpflitteri de Pfaffenheim défile à dos d'âne. Il s'arrête pour haranguer la foule. Mais, il est interrompu dans son discours en étant jeté dans l'eau d'une fontaine. Il sort de l'eau et asperge la foule.

À Friesenheim, Herbsheim, Soufflenheim, le Pfingstbutz est un personnage au visage noirci de suie. Il est couronné d'une botte d'orge immature ; la Kornbusche. Il est précédé d'un garçon qui fait claquer son fouet et suivi par d'autres qui récitent des vers afin de recevoir de la nourriture.

C’est effectivement à chaque fois un rituel agraire, qui permet soit d’invoquer l’eau pour les récoltes, soit de retrouver le système de don-contre don : donner de la nourriture aux valets de ferme pour les motiver et qu’ils travaillent bien pendant l’été, et que cela donne de belles récoltes. C’est vrai qu’au restaurant, j’ai toujours trouvé ça bête de donner le pourboire après le repas. Niveau motivation, il y a mieux. Demain, je vous parlerai d’une autre tradition de la Pentecôte, religieuse cette fois, les Rohràffe.