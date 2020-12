Traditions de Noël : Hiver, solstice, et Christkindel

Réécoutez Pierre Nuss vous parler des traditions de Noël Copier

Musique d'ambiance : Didier Falk, es ist ein Ros entsprungen.

Cette semaine, nous revenons chaque jour sur nos traditions alsaciennes. C’est aujourd’hui l’hiver, la nuit est la plus longue de l’année, ou le jour le plus court, ça dépend de comment on se place. Pas étonnant que l’humain veuille compenser : un feu dans la cheminée, des bougies, une couronne de l’avent allumée. On dit parfois que la Lumière luit davantage dans les ténèbres, et c’est tout à fait vrai. Véritable symbole de la Lumière amenée au monde, le Christkindel qui vient apporter les cadeaux à Noël en Alsace est une figure créée en 1570 par les luthériens strasbourgeois pour remplacer Saint-Nicolas, adoré par les catholiques. La figure de l’enfant Jésus, littéralement Christ- Kindel, est représenté sous les traits d’une jeune fille au visage voilé tout de blanc vêtue, ayant l’apparence d’une fée, et la bonté d’un ange. Elle porte une couronne dorée faite de branches de sapin et ornée de 4 bougies allumées, oui, c’est la couronne de l'avent, mais aussi la représentation de la Lumière. C’est elle qui distribue les friandises aux enfants sages en passant par les portes, et pas par une cheminée ! Jusqu'au milieu des années 70 d'ailleurs, les enfants alsaciens avaient droit à une visite à domicile du Christkindel, avec la robe blanche, le voile, les bougies allumées sur la tête. Mais il ne faut pas l’apercevoir, schonst bloost se in de Kinder d'Euije nüss, sinon son souffle éjectera les yeux des enfants de leurs orbites, c'est ce que les parents racontaient. Il y a encore 50 ans, les enfants posaient un dessin ou un coloriage et leur bulletin à la fenêtre entrouverte de la cuisine ou du salon. On vérifiait à intervalles réguliers, et tout à coup, une clochette !

Voilà, le Christkindel était passé. Peut-être passera-t-elle une nouvelle fois dans la nuit de Wihnàchte ? Ou plutôt le Hàns Tràpp, le Rüpelz, pour les enfants méchants ? La Lumière et les Ténèbres sont indissociables, l’un ne va pas sans l’autre.