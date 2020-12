Traditions de Noël : la Wihnàchtshàmpfel

Qu'est-ce que la Wihnàchtshàmpfel ? Copier

Musique d'ambiance : Didier Falk.

Voyage dans le temps. A la campagne, chaque alsacien possédait quelques bêtes. Ne seraient-ce que quelques poules, des lapins. Eux aussi avaient le droit de fêter Noël, grâce à la tradition du Wihnàchtshämpfele. La poignée de Noël. Pas une poignée de main, surtout pas en ce moment avec les gestes barrières, mais une poignée de nourriture supplémentaire. Après la messe de minuit, et être rentré chez soi, on allait à l’étable. Parce que les animaux aussi étaient ravis de la naissance du Christ. Le boeuf et l’âne étaient bien dans la crèche, comme les moutons des bergers alentours. On réveillait les animaux, et on les nourrissait. Intervient maintenant une légende assez étrange. Les animaux réveillés et nourris pouvaient se mettre à parler, et à dévoiler l’avenir. Pour éviter cela, il fallait impérativement sortir tout de suite après le nourrissage, parce que bon, connaître son avenir, ça gâche un peu le plaisir quand même. On raconte d’ailleurs qu’un fermier sundgauvien est resté écouter ses chevaux pour connaître le futur. Ce n’étaient pas les numéros du loto : les chevaux annoncent le décès du fermier. Ambiance… Ce dernier a eu si peur qu’il en a fait une crise cardiaque et en est mort. Cette nuit, n’oubliez pas vos animaux de compagnie, rajoutez-leur une dose, c'est Noël pour tous. Mais s’ils se mettent à vous causer, sortez. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer après la Wihnàchtshàmpfel, la poignée de Noël. Et joyeux Noël, scheeni Wihnàchte, nàtirli.