Traditions de Noël : Noël, Saint-Etienne et Petite Année

Joyeux Noël ! Et maintenant ? Copier

Musique d'ambiance : Didier Falk, il est né.

Joyeux Noël à tous ! Demain, nous pourrons continuer la digestion et le repos, les magasins seront encore fermés, uniquement en Alsace et en Moselle. C’est le Staffesdàà, la saint Etienne (Stéphane et Etienne, même racine) Etienne, le premier martyr de l’histoire du christianisme. Mais c’était autrefois férié car les contrats des manœuvres ou des ouvriers agricoles allaient très souvent jusqu’à Noël. Si quelqu’un voulait changer de patron, il préparait son Bendele, son baluchon et pouvait aller négocier avec son futur patron. Le 26 décembre est aussi appelé en Alsace le Bendeledàà, le jour du baluchon. Le 26 décembre était chômé en France jusqu’en 1905, mais nous étions allemands à l’époque, et avons tenu à garder cet avantage en 1918. Demain démarre aussi la petite année, s’kleine Johr. Une période étrange de 12 jours, du 26 décembre au 6 janvier où chaque jour correspond à un mois de la nouvelle année (Janvier pour le 26 Décembre, Février pour le 27 Décembre…). Tout peut arriver, du bon comme du mauvais. Prenez garde. Ma grand-mère ne sortait jamais la nuit pendant les Räuijnacht, les jours et les nuits sont des microcosmes où les esprits se croisent, les voiles se fendillent, un mois en une journée, rendez vous compte à quel point les évènements peuvent se précipiter. Durant la Petite Année, un malheur - ou un bonheur - est si vite arrivé. Comme chaque jour compte pour un mois, une coutume veut qu’en observant chacun des jours de la Petite Année, on peut prévoir le temps qu’il fera durant le mois correspondant de la nouvelle année. On y reviendra, il est question d’oignons, d’hydrométrie et de relevés très précis.