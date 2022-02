Trois sites Natura 2000 avec des enjeux liés aux cours d'eau

Les sites de "Printegarde", "Rompon-Ouvèze-Payre" et "Milieux Alluviaux du Rhône-Aval" sont essentiels aux cycles de vie d'espèces animales et végétales. Tous les trois sont concernés par des cours d'eau et des forêts humides avec un fort enjeux de conservation.