Turinu è Ribellu di Don-Mathieu Santini

In u paesu di Monte ani tumbu un vechju cavaddu è un asinu chì pasciani tranquillamenti com’è dui cumpari addivati cun amori da u so patronu, un ghjovanu chì hà fattu a scelta di campà in paesu da u so travaddu, in u filu di i so anziani.