U casgiu... di Don-Mathieu Santini

Pruveti ghjà : Scriviti par un dittu « Casgiu », pichjeti nant’à a tocca di ricerca è riviniti in a finestra induva eti scrittu sta parolla è cliccheti drintu. Vi surtarani tandu i dumandi i più curenti fatti nant’à sta parolla : « Casgiu merzu interdit », « Casgiu casanu », « Casgiu merzu acheter », ecc… Viditi chì a lingua corsa hè prisenti nant’à a reti. È viditi dinò i quistioni suciali vivi. A prima dumanda chì sorti tocca à u casgiu merzu « interdit ». Iè chì sta famosa spicialità corsa hè difesa à a vendita. Andareti vo à spiicà à unu spertu aurupeu chì i saltuleddi ùn sò micca carraghji è chì a musca chì veni à ziffà i so ova in u casgiu ùn hà nienti hà chì veda incù quidda chì affacca nant’à i catavari. Forsa l’eti ghjà vista, hè fina fina incù l’ali aerodinamichi. Nienti à chì veda cù quidd’altra ochjibleu. Ma ci sò chì sò maniacchi. Dumandaia à un amicu medicu ghjustamenti s’iddu ni sapia di più nant’à sta musca civilisatrici. A so risposta fù chjara : « À u me avisu, hè una musca chì ùn hà nienti à chì fà nant’à u casgiu ». Hè cussì ch’idda presu i parti di marcatu « La Vache qui rit » in Corsica, d’apress’à mè…

In sigondu veni « Casgiu casanu » ed hè un bè chì st’associu di pastori chì facini u casgiu à l’usu anticu adunischi i santi pruduttori di Corsica. Quand’è vo viditi u so macaronu verdi è arancinu, cumpreti puri ch’idd’hè robba schietta è squisita.

A terza pruposta guguliana hè « Casgiu merzu acheter » è capiti tandu l’estru corsu da fà studii suciulogichi di prima trinca. A prima dumanda tuccaia à a difesa da a legi è a terza circa a manera di pudè svià la. Semu cussì i Corsi. Ùn ci hè nudda chì ci para ! Cunsumadori quant’è pruduttori. Ci voli à sapè chì ùn pastori chì si faci chjappà cù unipochi di casgi merzi risica monda. Cant’à mè, quiddu chì si faci chjappà passa in tribunali da criminali. U ghjudici li rimpruvarà d’avvilanà la ghjenti, di metta in piriculu a civilisazioni è parchì micca di fà spuntà qualchì siscu piriculosu…

Beuh ! N’eti cunnisciutu monda ghjenti chì sò stati tumbi da u casgiu merzu ? Di mimoria umana, mi pari chì à u cuntrariu, un pezzu di casgiu merzu spartu in cumpagnia cù un bichjeri di vinu accunsenti l’anima. Ma i ghjudici ùn ni spartini nudda, ford’i I cundanni. A saparà u mulinaghju friulanu Menocchio* chì avia spiigatu a criazioni di u mondu par via di u casgiu chì nascia da u mischju di tarra, focu è acqua, fendu di u chaos urighjnali sta massa viva è priziosa. S’idd’era statu Corsu Menocchio, si saria forsa misfidatu è ùn avaria micca aghjustatu chì l’anghjuli erani nati com’è i saltuleddi in u casgiu… À Menocchio, l’ani brusgiatu in piazza pubblica i ghjudici di l’inquisizioni.

* Carlo Ginzburg, Le fromage et les vers

Don-Mathieu Santini