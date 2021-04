U clima dumane ? di Ghjacumu Fusina

In un primu tempu, fubbe in l’ospidali, di tramandà tutte l’operazioni digià previste, ma ch’ùn si pudianu fà in cundizioni bone cù a crisa di u Covid.

E ùn ci scurdemu ben intesa di a mansa di negozi, buttee, usine, manifestazioni culturali, spurtive, eccetera…chì ùn anu micca ripigliatu cumu si deve e so pratiche di nanzu a pandemia. Certe apreranu pianu pianu senza esse sicure di ritruvà i so tornaconti nurmali. In quant’à l’ecunumia in generale, ùn si sà ancu s’ella ritruverà di sicuru i so risultati di prima.

M’aghju lasciatu pè a fine, ciò chì mi pare quantunque unu di i penseri più serii di l’avvene : vogliu dì quellu di u clima ! Sregulatu hè, chì ci ne avvidimu tutti i ghjorni, cum’elli a ci dicianu d’altronde tanti spezialisti digià da ùn sò quandu. Ma u peghju hè chì u solu risultatu pusitivu hè quellu di i viaghji, in aviò, in battellu, in vittura chì, essendu sminuiti assai, anu fattu d’occasione un’aria più netta è più pulita.

Ma ùn si vede chè pochi affari cuncreti di e decisioni pulitiche pigliate in teuria è à l’ingrossu, e sole, chì puderianu purtà è ottene à u fine i cambiamenti necessarii da limità l’effetti tremendi nant’à u nostru clima di dumane. L’eculugia a ci insegna è e so lezziò ci vurria di sicuru à piglialle sempre di più in contu, ma ùn ci simu ancu è ci hè quantunque da esse inchieti daveru…

Ghjacumu Fusina