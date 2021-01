U rasoghju... di Don Mathieu Santini

18 anni ? Nò. A vittura ? Nò. Fà l’amori ? Nè mancu. I 18 anni sò liati à st’indipindenza ch’è no cridimu vera fin’tantu ch’è ùn ci semu ghjunti, com’è a vittura, simbulu di libartà è di muvimentu… par fà u ghjiru di a cità. È a prima volta ch’è no femu l’amori, puri s’è no semu à pena strampalati, ci pinsemu ghjà omini. Allora chì hè stu mumentu cardinali chì faci chì, in dui minuti, si passa da ziteddu à omu ?

Hè u fattu di fà si a barba. Di sbarbà si. Hè qualcosa di fundivu mirè. Prima, ci hè a tappa di u spechju. Si cresci vidindu u so babbu rasà si è stu ghjocu cù u savonu à barba è u rasoghju ci dà a brama. U me babbu cantaia rasendu si « J’avais vingt ans ». U me ziu Antonu zifulaia « Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge ». Iè. Mi dicia chì di sbarbà si un omu era filici.

È po, versu quindici anni, ci hè una spezia di mustaccia chì cresci chì pari di più capiddi ch’è barba. Ci vularia à caccià la subitu ch’hè mala, ma nò : hè par no simbulu di virilità. È po un ghjornu, ci n’hè unu chì vi dici : « Ma dì ghjà, l’ha da caccià sta mustaccia di pussellu ? È tandu, tutti i vosci sogna di mascettu si rompini. Pussellu ? Verghjini ? Ma ghje voddu essa un omu ! È vi rinditi contu chì par cunnoscia sta barbaccia dura, par duvintà omu, ci voli da principià par renda sta peddi dulci quant’è quidda d’un criaturu. Hè ! Ci hè una raghjunata chì dura un pezzu quantunca, hein. Ma un bel ghjornu seti prontu. Ghjunghjiti una mani davant’à u spechju di a sala di bagnu è apprunteti u matiriali. Par mè hè statu u rasoghju di sicurezza Gillette di babbu. S’apria u so corpu par via d’una rutuledda chì facia pisà dui aletti di farru par pudè insiriscia a famosa lama piigatoghja, è armà u culteddu acciaccadori di a voscia zitiddina.

U pinneddu, u savonu, u rasoghju, l’acqua di Culogna par metta dopu, u spechju è a voscia faccia di culu bianca è inquieta di u risultatu. È andemu ! Tutta a so vita i me vechji s’erani rasati cù u famosu Gillette, ghje l’aghju fatti tutti : u Gillette ben’intesa, è po u rasoghju elettricu, è po mi socu lacatu a barba è par caccià u subrafrasca bastaia un Bic, quiddu rasoghju di plasticu chì si ghjittaia à capu di dui o trè rasati.

È po sò ghjunti i rasoghja à dui lami. A pubblicità dicia chì a prima stinzaia u pilu par chì a sigonda u taddessi à rasu. Ci era ancu una figuretta chì facia veda u prucessu tecnicu di sta lama astuta chì stinzaia u pilu senza taddà lu par lacà a sigonda rascià lu cumplitamenti. U peghju hè chì nimu ùn ridia. Era tecnulugia mirè ! È po dopu n’ani fattu trè. Forsa chì a terza lama era quì par virificà chì u pilu era statu rasatu bè. Una razza di cuntrulori chì ! È po n’ani fattu cinqui ! Chì tanti DDE ! Una chì stinza u pilu, una chì rasa, l’altra chì cuntrulighja, a quarta chì fighjola senza dì nudda è l’ultima chì cunsiglia : « A sa ? Duvaristi piddà lu di più in traversu stu pilu, nò ? »

Aiò ! Semu no chì semu duvintati storti di pettu à sta sucità di cunsumu chì pruduci par ghjittà è scialacquà à più pudè. Duvintà omu, saria tandu di piddà cuscenza di i nosci mendi di cunsumatori. Ma certi mi diciarani chì di vulè fà a barba à i sumeri, si perdi tempu è savonu !

Don Mathieu Santini