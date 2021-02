Eti bisognu di chjamà à calchì sia ? Prima, ci Vulia ad aspittà d’essa in casa par fà la. È s’idd’era un’urgenza, pudiati andà in una cabina telefonica. È s’è ùn aviati bisognu di nudda, erati tranquili. Oghji, ci chjamemu, ci mandemu sms è mails da a mani à a sera. S’è vo chjameti unu sirviziu pubblicu, vi tocca ad appughjà nant’à i numari par fà scelti, suvitendu i cunsigni d’una boci mitalica chì par fà vi a discussioni, vi ramintarà, prima di mandà vi à spassu di modu curtesu, chì cunveni di passà pà u situ Internet… Iè. U telefuninu iddu stessu ci ramenta un appuntamentu è dà un signali ad ugni intrata di missaghju in u so corpu ingordu.

Un corpu ciarbiddinu chì riteni par no ugni infurmazioni ch’è no cunnisciamu prima à menti o chì no truvaiamu nant’à d’altri appicicatoghja : i numari di i nosci i cunnisciamu po, quissa sì. Par sapè a data, t’aviamu u calindariu di a posta è u riloghju ci daghjia l’ora. Avà ci hè tuttu in u telefuninu. Appiicazioni di quinci è di culandi par sapè u tempu chì hà da fà, stà à senta a musica, fighjulà filmetti è ancu diciulà nant’à i reti suciali. U prufissori canadianu Marshall McLuhan avia tiurizatu in l’annati 60 chì i nosci attrazzi midiatichi erani prulungazioni di i nosci senzi. U telefuninu hè duvintatu una prulungazioni di i nosci mani è ancu di u nosciu ciarbeddu.

Duvintemu una razza di pulpu, sapeti st’animali chì sparghji u so ciarbeddu in novi loca sfarenti trà u so capaccionu è i so ottu tentaculi. Ghjà ch’emu imparatu da pocu ch’è no t’aviamu un ciarbeddu in corpu longu u vargastoriu, si capisci parchì certi pensani cù u stomacu…

È s’è no circhemu bè, u telefuninu hè duvintatu un ciarbeddu maninu. Avaremu à pinsà cù i mani ? Fin’tantu chì a battaria hè in carica pò essa… ma o sinnò ? Hè forsa una manera nova di piddà i cosi in manu, val’à dì d’avè a vulintà di fà li, mirè. U telefuninu ciarbiddinu ci piddarà ancu u cuntrolu di a vulintà ? Hè iddu chì faci mi diciareti è duventa un ughjettu d’attinzioni priziosu. L’emu tichju di tuttu ciò chì faci a noscia vita : currieri, ritratti, musichi, ricordi… Hè par quissa chì no u cambiemu à spissu par rimpiazzà u vechju duiannincu cù unu chì và di più in furia, chì cunteni di più infurmazioni. È u tucchemu è u carrizzemu di più ch’è i mani di quiddi ch’è no tinimu caru. Hè vera chì u tempu ùn arranghja nudda chì ci hà fattu chjuda i mani par salutà ci à pugnu strintu, segnu chì sta sucità ci dà oghji di più cazzotti ch’à carezzi. A saparà quissa u telefuninu ?

Don Mathieu Santini