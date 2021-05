U vechju presidente... di Ghjacumu Fusina

Invece, da ch’ellu hè statu elettu, u vechjettu Jo Biden ci hà smaravigliatu à ogni discorsu, à ogni decisione, à ogni realizazione cuncreta : non solu hà sappiutu ritene assai di a so sperienza attempata, ma n’hà capitu u mutivu puliticu prufondu è l’hà vulsutu mette à u provu à u più prestu.

Eccuti ch’ellu si hè vistu rinasce un clima più appaciatu, à l’internu è hè stata trattata in modu fattivu a quistione mal partuta di a pandemia, senza scurdassi di l’inugualità generale chì era in quella di sguassà pianu pianu i benefizi di a demucrazia in una Merica bella culpita.

Dopu ci fubbenu piani di rilanciu ecunomicu à colpi di miliarde chì impressiunonu à tutti, masimu à noi altri eurupei avvezzi à misure più misurate, s’ellu si pò dì. E ancu di più, da l’idea rivuluziunaria di fà pacà i più ricchi di l’ecunumia è di a finanza internaziunalizata, chì mancu quessa à ellu ùn li face paura.

Hè vera chì ci vulerà chì tutte isse decisioni fussinu aduttate è cuncretizate da u Cungressu, ma a sperenza ci hè, vistu a disciplina è l’unione ch’ellu si sente in a squatra di u so guvernu. Altre scelte internaziunali sò state dinù annunziate, è ancu s’ellu ci hè torna di sicuru centu affari da regulà, u vechjettu hà fattu a dimustrazione dopu centu ghjorni di guvernu chì una certa manera di cunduce a pulitica di Statu si pudia sempre non solu cuncipisce ma dinù mette in ballu !

Ghjacumu Fusina