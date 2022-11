Un artiste tourangeau à l'honneur : Fabrice Moireau expose à la galerie Olivier Rousseau de Tours

Le marché de l’art s’est beaucoup démocratisé depuis ces dernières années. Plus besoin d’être un initié pour investir dans l’art. Longtemps réservé à une certaine catégorie de personnes, l’art est aujourd’hui accessible à tous. C'est à la galerie d'Olivier Rousseau que je vous invite, pour aller découvrir jusqu'au samedi 26 novembre, des œuvres d'un artiste tourangeau qui va vous séduire.

Il s'agit de Fabrice Moireau, passionné par l’architecture, les jardins et les plantes en général. Son pari est de traduire, par l’aquarelle, la subtilité des jeux de lumière et de l’atmosphère d’une rue ou d’un paysage. Dans la galerie d'Olivier Rousseau, il y expose une cinquantaine de toiles représentant le château de Tours, la place Plumereau, les petites ruelles, les cours et les belles demeures de la ville.

Faites vite, cette exposition se termine ce samedi 26 novembre, et l'entrée de la galerie est gratuite.

Une balade à Tours