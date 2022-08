Un chai original et pratique au domaine du Tunnel de Saint-Péray

Il y a un demi-siècle, plusieurs lignes de train sillonnaient les montagnes ardéchoises. Les chemins de fer transportaient matériaux, denrées et passagers sur des voies aux tracés tortueux, dont certaines peuvent être empruntées pour le loisir de nos jours. A l'image du Vélorail des Gorges du Doux, du Petit train de l'Ardèche et ses vieilles locomotives à vapeur entre Saint-Jean-de-Muzols et Lamastre, ou encore de la Dolce Via, une ancienne ligne reconvertie en chemin de randonnée dans la vallée de l'Eyrieux.

Sandrine Robert : « Le tunnel fait 160 mètres de long, il est à 40 mètres sous terre, il n'y a pas de différence de température été comme hiver, et on a une hygrométrie qui est parfaite pour l'élevage de nos futs. »

Visite radiophonique et commentée de ce fameux chai. Copier

Le vigneron Stéphane Robert a fait l'acquisition d'un ancien tunnel ferroviaire désaffecté dans les années 1990. Il l'a aménagé en chai, pour l'élevage de certaines de ses cuvées. La température y est constante, et le degré d'humidité idéal. Ce lieu atypique est devenu le symbole de sa propriété, le domaine du Tunnel, que son épouse Sandrine Robert nous fait visiter.

Sandrine Robert sur une parcelle du domaine. La majorité des vignes de Saint-Péray sont situées sur des côteaux, avec parfois une pente assez forte. © Radio France - A.W.

Que ce soit en Saint-Joseph, Croze Hermitage ou en l'occurrence Saint-Péray, visiter des exploitations viticoles permet de profiter de vues impressionnantes sur la vallée du Rhône. © Radio France - A.W.