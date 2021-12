Un futur saint alsacien : Charles de Foucauld

Réécoutez Pierre Nuss et sa biographie décalée de Charles de Foucauld Copier

Vous rêvez d’une vie romanesque, remplie d’aventures sulfureuses, entre Corto Maltese, Indiana Jones et Don Camillo ? Curieux mélange, et pourtant, car c’est aujourd’hui la fête du bienheureux Charles de Foucauld, qui, comme son nom ne l’indique pas, est alsacien. Nous avons quand même un beau panel de gens qui portent l’auréole en Alsace, hein. Charles Eugène de Foucauld de Pontbriand, vicomte de Foucauld, naît le 15 septembre 1858 à Strasbourg, il y a 163 ans. Orphelin, Charles de Foucauld est élevé par son grand-père maternel, le colonel Beaudet de Morlet. Il intègre l'école spéciale militaire de Saint-Cyr bien classé, il choisit la cavalerie. À l'École de cavalerie de Saumur, son humour potache, sa vie dissolue menée grâce à l'héritage perçu à la mort de son grand-père, font tâche sur son CV à suivre.

À 23 ans, il démissionne afin d'explorer le Maroc en se faisant passer pour un juif. La qualité de ses travaux sur le Maroc lui vaut la médaille d'or de la Société de géographie et une grande renommée à la suite de la publication de son livre Reconnaissance au Maroc. De retour en France, il retrouve la foi et devient moine chez les trappistes en 1890. Les trappistes sont riches, son idéal est la pauvreté, l'abnégation et la pénitence : il envoie tout balader et devient ermite en 1897. Il vit alors en Palestine, et écrit ses méditations (dont la célèbre prière d’abandon). Il est ordonné prêtre en 1901, et s'installe dans le Sahara algérien à Béni-Abbès, où il luttera contre l’esclavage. Il vit avec les Berbères et s’intéresse aux cultures locales. Afin de mieux connaître les Touareg, il étudie pendant plus de 12 ans leur culture, publiant sous un pseudo le premier dico touareg-français. Et c’est encore une référence ! Le 1er décembre 1916, Charles de Foucauld est assassiné à la porte de son ermitage. Il est très vite considéré comme un martyr et fait l'objet d'une véritable vénération, appuyée par le succès de la biographie écrite par René Bazin. Charles de Foucauld est déclaré vénérable le 24 avril 2001 par Jean-Paul II, puis bienheureux le 13 novembre 2005 par Benoît XVI.

Il sera probablement canoniséenfin, il deviendra saint, le nec plus ultra dans la hiérarchie du catholicisme le 15 mai 2022. C’est aujourd’hui sa fête, à la date de son décès, vous avez d’ailleurs une belle statue de lui à Strasbourg devant Saint-Pierre-le-jeune catholique, à côté du tribunal, car c’est là qu’il a été baptisé. Et je n’ai pas tout dit de sa vie, c’est véritablement rocambolesque, un vrai roman d’aventures et de spiritualité !