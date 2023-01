Un lion mécanique de deux mètres pour commémorer les 100 ans du Territoire de Belfort

Le Territoire de Belfort a désormais son deuxième lion. L'horloger bisontin Philippe Lebru a présenté ce mercredi 11 janvier sa nouvelle création, exposée jusqu'à la fin de la semaine au conseil départemental, à Belfort. Le félin tout en engrenages mesure près de deux mètres de long et pèse plus de 100 kg. Une œuvre commandée par le département pour son centenaire, ainsi que pour les 200 ans de la naissance du colonel Aristide Denfert-Rochereau, celui qui a mené la résistance face au siège de Belfort par l'armée prussienne en 1870.

Présent pour son inauguration, l'arrière-arrière petit-fils du militaire se réjouit d'un travail qui commémorer l'engagement de son aïeul. "C'est une réalisation inouïe avec une mécanique de très grande précision. Un bel hommage au colonel, mais aussi à tous ceux qui ont participé à la défense Belfort", estime Jean-Paul Denfert-Rochereau. Il espère que cette structure permettra aussi de se souvenir du passé militaire du territoire.

Un travail de mémoire

Au total, il a fallu près d'un an de travail à une quinzaine d'entreprises pour imaginer et fabriquer les 1500 pièces nécessaires. Mais lorsque Philippe Lebru a reçu la commande du département, il n'a pas pu refuser. Il a tenu à s'investir dans le projet : "Nous avons réalisé une pièce unique, c'est une véritable performance. Mais avant tout, c'est la réalisation d'un symbole et d'un emblème qui sera porté dans tout le Territoire de Belfort". Un travail qui séduit aussi Marilyne Morallet, conseillère départementale en charge des grands évènements. "L'artiste nous a fait une œuvre qui représente la force de notre département et de son histoire. Il a fait vivre le lion en le rendant mécanique. Notre lion marche !" Car l'animal mécanique et voué à se déplacer à une vitesse de 35 pas par minute.

"La marche du lion" est le premier automate grandeur nature réalisé par l'horloger. © Radio France - Emma Steven

Une petite pièce s'est cassée pendant le montage. Il faudra donc attendre encore un peu avant de la voir avancer. L'œuvre est exposée jusqu'à ce vendredi 12 janvier au soir, dans le hall du conseil départemental. A partir de ce week-end, il repartira dans l'atelier de son concepteur pour recevoir ses dernières finitions. Il devrait définitivement prendre place dans le hall du département d'ici un mois.

