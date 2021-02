Un nouveau dinosaure à Velaux - Jadis Grand Almanach de Toulon - Marseille et Rome, histoire commune

Ce dimanche de 10h à 11h sur France Bleu Provence : de l'histoire, de l'histoire et encore de l'histoire, sur les traces de dinosaures nouvellement découverts à Velaux, dans l'almanach de l'ancien maire de Toulon François Trucy, et dans le passé commun entre Marseille et Rome.

Un nouveau dinosaure découvert à Velaux

Est-ce que comme mon filleul de bientôt 3 ans, vos enfants sont passionnés par les dinosaures ? Si oui, vivement la réouverture des musées pour découvrir, exposé au Moulin Seigneurial de Velaux : Garrigatitan meridionalis ! C'est le doux nom du Titan des Garrigues, un nouveau genre de dinosaure découvert dans le gisement de La Bastide Neuve à Velaux.

L'analyse de la cinquantaine d'ossements retrouvés permet de déterminer que ce titanosaure surpasse en taille ses cousins européens. Xavier Valentin, chercheur à l'Université de Poitiers, est notre invité. Posez-lui vos questions et racontez-nous ce qui vous passionne dans les dinosaures, et si vous avez déjà découvert des oeufs fossilisés en Pays d'Aix par exemple : 04 42 38 08 08.

Jadis Grand Almanach, l'histoire de Toulon

François Trucy, l'ancien maire de Toulon et ancien sénateur du Var, signe un almanach compilant toutes les dates, petites et grandes, qui ont fait l'histoire de Toulon. Edité par Livres en Seyne, Jadis Grand Almanach, l'histoire de Toulon, de Telo Martius à la métropole Toulon Provence Méditerranée vient de paraître. Son auteur nous livre quelques histoires et anecdotes et vous, vous allez pouvoir le gagner au 04 42 38 08 08 !

Marseille et Rome, une histoire commune

Enfin, avec Alexandre Reynders, guide-conférencier membre de l'association Guides Sud Provence, évoque les liens très étroits, il y a 2000 ans, entre Marseille et Rome. Une histoire commune comme en témoigne le trésor des Marseillais à Delphes, mais aussi l’aide financière apporté à Rome en 390 av J-C lors du siège de la ville par Brennus, et les guerres puniques auxquelles les Marseillais ont joué un rôle important.